Министр окружающей среды предлагает реформировать сеть лесничеств

Министр окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас предлагает реформировать государственное лесное хозяйство и создать одну компанию для управления лесничествами.

“Нужно реформировать управление лесами уже только для того, чтобы оно было прозрачным и эффективным. Такова наша основная цель”, – отметил министр в пресс-релизе. В четверг К. Навицкас представит свое видение реформы.

Сейчас все государственные леса находятся в управлении Генерального лесничества, и 42 лесничеств, стремящихся к прибыли, в которых работают 4000 человек, из которых около 1200 лесничих и 800 административных работников. В ходе реформы будет сокращен административный аппарат, а лесничества будут объединены.

Госконтроль утверждает, что государственный лесной сектор недостаточно прозрачен и эффективен. Европейская организация экономического сотрудничества и развития критически оценивет этот сектор. Литва стремится стать членом этой организации.

BNS

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