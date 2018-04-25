Министр: пенсии увеличатся на 8 проц.

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С 1 января в связи с индексацией почти на 8% увеличатся пенсии у всех получателей, утверждает министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Увеличатся также выплаты получателям маленьких пенсий.

«С первого января размеры пенсий у всех получателей увеличатся на 7,63%, и это коснется большого количества людей. Пенсии по старости увеличатся у 590,9 тыс. человек, вдовьи и сиротские пенсии увеличатся почти у 250 тыс. человек», — сообщил Кукурайтис.

По его словам, все пенсии будут индексированы, коэффициент индексации равен 1,0763. С января также будут выплачиваться надбавки из бюджета государства получателям маленьких пенсий.

Индексация предусмотрена и для получателей пенсий в связи с потерей трудоспособности, по инвалидности, для получателей предпенсий, получателей пенсий в связи с потерей кормильца и получателей пенсий за отработанный срок. Также предусмотрена индексация компенсаций за работу в особых условиях труда,

Представляя изменения пенсий по старости за последние несколько лет, министерство указывает, что средняя пенсия по старости с учетом необходимого стажа в 2016 г. составляла 266,18 евро, в 2017 г. – 291,14 евро, в 2018 г. – 337,48 евро, а в этом году она должна составить 363,23 евро.

В свою очередь, средняя пенсия по старости в этом году должна составить 343,34 евро. В 2016 г. она составляла 255,28 евро, в 2017 году – 277,20 евро, в 2018 г. – 319,39 евро.

Пенсионеры по старости, получающие выплаты менее чем 238,45 евро, которые приобрели минимальный или более продолжительный стаж работы, в этом году получат надбавку в среднем в размере 20 евро, но для каждого человека пенсия будет увеличиваться в индивидуальном порядке. Это коснется 90 тыс. пенсионеров по старости. Из бюджета государства на это выделено 20 млн евро.

Информация «ЛК», BNS