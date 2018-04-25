Министр Польши: при реконструкции кладбища Расу не выполнены требования к охране наследия

🔊 Воспроизвести

Находящийся в Вильнюсе вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия этой страны Петр Глинский говорит, что подрядчики, реконструировавшие историческое вильнюсское кладбище Расу, не выполнили все требования к охране наследия.

По его словам, для рассмотрения ситуации в декабре приедут эксперты из Польши.

«Подрядчик не выполнил все требования к охране наследия, поэтому в начале декабря приедут специалисты из Польши. Они вместе с литовскими специалистами и местными властями примут соответствующие решения», — сказал во вторник журналистам польский министр после посещения кладбища.

«Сигналы о том, что не все делается так, как должно быть, до нас доходили. В пятницу я разговаривал в Варшаве с министром культуры Литвы. Власти и органы самоуправления Литвы положительно относятся к возможности исправить выполненные работы, если они не соответствуют каким-нибудь стандартам», — добавил он.

Запись высказывания П. Глинского передало BNS Польское радио.

Работы по реконструкции оборудованного в XVIII веке кладбища Расу в марте начали компании Ekstra statyba и Litcon, подписавшие договор со столичным самоуправлением.

Планируется привести в порядок шесть часовень на кладбище Расу, ограду, почти 350 могил, находящихся в аварийном состоянии. Также намечается обновить и обустроить исторические дорожки на кладбище, лестницы, освещение, стабилизировать оползающие откосы, оборудовать камеры видеонаблюдения.

Председатель общественной организации «Общество кладбища Расу» Алиция Климашевская в ноябре подвергла критике проводимые работы по реконструкции кладбища, утверждая, что заниматься ими должны настоящие реставраторы, а не строительные предприятия, писал новостной портал 15min.lt.

Городское самоуправление Вильнюса уверяет, что реновация кладбища Расу действительно идет не вполне так, как полагается, однако утверждало, что контролирует ход работ.

И тем не менее П. Глинский говорит, что настроен оптимистично.

«Вообще хорошо, что это делается. Хорошо, что Литва также выделяет на это дело европейские средства», — сказал польский министр.

Обустройство исторического кладбища Расу будет завершено к 2020 году, на это будет выделено 2 млн евро. На этом кладбище захоронено сердце польского маршала Юзефа Пилсудского, его мать и польские военные.

BNS