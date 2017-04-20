Министр предлагает штрафовать пациентов

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига планирует штрафовать пациентов, которые регистрируются к врачу, но не приходят на прием.

Глава ведомства надеется, что таким образом в медучреждениях сократятся очереди.

В Сантаришкской клинике Вильнюсской университетской больницы своей очереди к окулисту нужно ждать четыре месяца, к кардиологу — три. Руководство клиники говорит, что чуть ли не половина пациентов, которые приходят к кардиологу, помощь могут получить в поликлинике, поэтому очереди были бы намного меньше. В Национальном институте рака также очереди нужно ждать три месяца, потому что, как поясняет заведующая поликлиникой, пациенты приходят за услугами, которые могут быть предоставлены в поликлинике.

Министр считает, что очереди к специалистам длинные, потому что все хотят, чтобы их осмотрел профессор.

«Мы злоупотребляем системой. Пациенты очень хотят попасть к специалисту, не хотят идти к семейному врачу. При этом они генерируют очереди, где их не должно быть. Людей нужно просить быть более доброжелательными. Доверять семейному врачу, который компетентный для решения многих проблем, не давить на него каждый раз просьбой выписать направление», — пояснил Вярига.

Он уточнил, что большую проблему создают пациенты, которые записываются, но не приходят на прием. Не всегда удается оперативно найти им замену. Поэтому министр размышляет над тем, чтобы дисциплинировать пациентов деньгами, которые они бы потеряли, если бы без уважительной причины не пришли к врачу: «Деньги резервируются во время регистрации, и если человек без оправдательной причины не приходит к специалисту, деньги не возвращаются. Мы рассматриваем разные варианты».

Раком в Литве болеют около 100 000 человек — это население пятого по величине города Панявежиса. Ежегодно этот диагноз ставится почти 18 000 человек (все население Кретинги). Руководители клиник говорят, что стараются, чтобы онкологические больные получили помощь в течение недели или двух, но больные говорят, что приходится ждать по несколько месяцев.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Аурелиюс Вярига, пациенты, штрафы