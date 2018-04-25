Министр предложил руководителю Google влиться в инициативу GovTech

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Литовский министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс предложил главе американского интернет-гиганта Google влиться в инициативу инновационных технологий в общественном секторе Литвы GovTech.

В понедельник в Варшаве министр также обсудил с главой Google Сундару Пихай возможности сотрудничества в сферах финансовых технологий, искусственного интеллекта, сообщило министерство.

«Партнерство Google на каждой стадии роста индустрии GovTech, особенно при использовании имеющихся инструментов искусственного интеллекта весомо ускорит решение глобальных проблем», – отметил В. Синкявичюс в пресс-релизе.

Банк Литвы (Центробанк) в декабре прошлого года предоставил лицензию электронных денег компании Google Payment Lithuania. Последняя является одной членом холдинга Alphabet Inc.,который владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc, и самой Google Inc в том числе.

Литва стремится стать центром финансовых технологий в Северной Европе. По данным Банка Литвы, в данный момент в Литве лицензированы более 100 компаний финансовых технологий.

BNS

Photo by Robert Scoble on Foter.com / CC BY

Photo by marcoverch on Foter.com / CC BY