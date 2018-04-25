Министр представит в Израиле современную культуру Литвы

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Министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас находится с двухдневным визитом в Израиль, где примет участие в презентации современной культуры Литвы.

В Тель-Авиве проходит крупнейший из проводившихся до сих пор фестиваль-презентация литовской культуры «Литовский рассказ. Фестиваль культуры в Тель-Авиве 2019», сообщило министерство в понедельник.

Ведомство сообщило, что цель фестиваля — познакомить израильскую публику с литовскими деятелями культуры, с поэтами, авторами современной и классической музыки, представителями современного танца и кино.

М. Кветкаускс также встретится с представителями министерства культуры Израиля, Израильского писательского фестиваля, Международного Иерусалимского книжного форума, осудит возможности расширения сотрудничества в различных сферах культуры и искусства.

Презентация литовской культуры в Израиле пройдет до конца мая.

BNS