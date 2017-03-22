Министр призвал добровольно снизить цены на лекарства

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига обратился к представителям производителей и регистраторов лекарств в Литве с призывом снизить цены. Министр обращает внимание на то, что декларированные цены в Литве намного выше, чем в других соседних странах, а пациенты вынуждены дополнительно платить за лекарства.

Цены завышены

Министерство здравоохранения, подготавливая проект ценника компенсируемых лекарств, выяснило, что декларированная для Литвы стоимость примерно 90% лекарств превышает установленные 95% от средней цены на лекарства с общим названием в соседних странах.

«Проект ценника говорит о том, что неизвестно почему декларированные для Литвы цены значительно выше тех, что установлены в других референтных странах. Поэтому пациенты вынуждены покупать лекарства с большой доплатой. Этого точно не должно быть, потому что в нашей стране еще точно не использованы все возможности сокращения цен на лекарства. Очень важно всем вместе стремиться к общей цели — гарантировать, чтобы лекарства были доступны литовским пациентам, и чтобы цены на лекарства были как можно ниже», — отмечает Вярига.

Министр, стремясь снизить цены на лекарства, обратился в Ассоциацию инновационной фармацевтической промышленности, комитет American Chamber of Commerce по рассмотрению фармацевтических вопросов и Ассоциацию производителей лекарств, призывая принадлежащие им фармацевтические компании снизить декларированные производителем цены для Литвы.

Снизить так, чтобы они не превышали 95% от средней цены на лекарства в соседних странах.

Аурелиюс Вярига в начале марта в Варшаве участвовал в неформальной встрече министров здравоохранения стран Вышеградской группы, Хорватии, Литвы и Словении, на котором рассматривались вопросы о совместных закупках лекарств.

Комплекс мер

Министр здравоохранения также ответил на сомнения фармацевтов о возможности снижения цен на лекарства. По его словам, для сокращения цен на лекарства «предусмотрена уйма мер», ориентированных на всех участников рынка — производителей, регистраторов, аптечные сети, которые «точно должны дать реальный эффект».

«Если об этом не идет речь публично, это еще не означает, что ничего не планируется. Вот несколько примеров того, что мы планируем сделать для того, чтобы снизить цены на лекарства в Литве: ужесточаются требования к внесению лекарств в ценник компенсируемых лекарств, меняются правила установления цен на лекарства, например, «тоннель», «тендеры», стоимость компенсируемых лекарств будет пересчитывается не раз в год, а четыре раза в год, будут проходить межгосударственные переговоры с другими странами, которые дадут долговременный результат, и люди почувствуют, что цены на лекарства снижаются», — пояснил Вярига.

По словам министра, его обращение к фармацевтическим компаниям с призывом снизить цены на лекарства для Литвы — только одна из множества комплексных мер, которая, по его мнению, эффективна, поскольку уже вызывала такую реакцию фармацевтических компаний.

«Мы призываем производителей и регистраторов лекарств добровольно снизить цены для Литвы, которые на самом деле высокие по сравнению с другими странами. Это дружеское обращение. Если фармацевтические компании не поймут этого и ничего не сделают, будут предприняты другие меры. Например, те лекарства, стоимость которых не была снижена, будет запрещено вносить в ценник компенсируемых лекарств, который отныне будет пересматриваться четыре раза в год. Таким образом, будет прегражден путь попаданию слишком дорогих лекарств на рынок», — утверждает Вярига.

По словам вице-министра здравоохранения Кристины Гаруолене, государство планирует учредить оптовое предприятие для общих закупок лекарств и таким образом гарантировать государственную закупку определенных лекарств, что повлияет на долговременное снижение цен на лекарства.

Также предусмотрены меры, которые позволят осуществлять контрольные закупки лекарств, то есть отправлять официально засекреченных покупателей в аптеки, чтобы убедиться, что пациентам в аптеках всегда предлагают самые дешевые лекарства.

«Уже реализовано немало рекомендаций Совета по конкуренции, которые позволят сократить цены на лекарства. Например, отныне фармацевтические компании не смогут узнать, то есть не смогут увидеть в специальных базах данных, какие цены на лекарства предлагают их конкуренты. Это позволит преградить путь картельным соглашениям и поможет снизить стоимость лекарств. Также осуществляются и другие рекомендации этого ведомства», — отметила Гаруолене.

«Мы призываем к честному и прозрачному диалогу. Если научный и технологический прогресс будет использоваться только для монополий, чьей-то прибыли и других форм жадности, у наших пациентов не будет возможности лечиться при помощи эффективных лекарств», — сказала вице-министр.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N12 (1152) 23 марта, Аурелиюс Вярига, цены на лекарства