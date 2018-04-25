Министр призвала учителей внимательно считать

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Министр образования и науки Юргита Пятраускене говорит, что с введением штатной оплаты работы учителей важная роль отводится самоуправлениям и руководителям школ, а тех, кто опасается, что новая система будет определять меньшую зарплату, призывает внимательно считать.

На организованной в Сейме фракцией социал-демократов дискуссии о переменах, ожидающих работников учреждений образования, говорила Юргита Пятраускене. Она пояснила, что в подготовленной министерством таблице расчета будущей зарплаты педагоги часто плохо указывают, например, недели работы.

«Одна из типичных ошибок – то, что считается, что человек работает 36 недель, хотя во время отпуска мы тоже получаем зарплату. Другая ошибка – когда учителя смотрят на существующую получаемую зарплату, при этом часто не оценивают, что, кроме зарплаты, учителя еще получают и надбавку. При введении штатной оплаты система надбавок не уничтожается, эти возможности действительно есть, система подсчета просто дает зарплату без надбавки», — пояснила министр.

Она повторила, что только на введение штатной оплаты на последние четыре месяца этого года предусмотрено дополнительное финансирование более чем на 17 млн евро и свыше 90 млн евро дополнительно запланировано на несколько лет.

«Говорить о том, что, выделяя дополнительно 95 млн евро в течение нескольких лет на зарплаты учителей, мы думаем, что зарплаты не будут повышаться, это, вернее, так и быть не может. А число детей постоянно меняется, количество школ постоянно изменяется, одни школы растут, другие становятся меньше», — излагала министр.

Участвовавшая в мероприятии директор Эжерельской основной школы Каунасского района Паулина Гайлюнене, в свою очередь, сказала, что хотя штатная оплата труда учителей нужна, но она вводится по «принципу бульдозера» с опозданием принятия порядка вводимых законов.

«Мы в этом месте как руководители брошены одни, в наших руках – договориться с общиной о деньгах, которыми мы располагаем. Закон вступает в силу с 1 сентября, а все мы отлично знаем, что только в самом начале сентября поступят все данные о числе учеников и каким может быть финансирование школ и как мы сможем распоряжаться бюджетами», — сетовала руководитель школы.

Министр, в свою очередь, подчеркнула, что роль руководителей школ и самоуправлений в ходе реализации изменений – очень важная.

«Решения, которые принял Сейм, которые приняло правительство, будут успешны, если мы вместе успешно будем их реализовывать с самоуправлениями (они и являются учредителями школ) и руководителями школ», — сказала Пятраускене.

Выслушавший ответы министра староста фракции социал-демократов Юозас Олекас сказал журналистам, что штатная оплата труда учителей нужна, хотя ее введение и не вполне складное.

«Очевидно, один из самых сложных вопросов, что закон был принят достаточно поздно, подзаконодательные акты представлены поздно, и сегодня, когда фактически осталась неделя до начала учебного года, во многих школах не подписаны новые договоры, сформированы новые штаты. Получается определенная толкучка между министерством, между руководителями школ, но я думаю, что общими усилиями мы пойдем вперед», — резюмировал Олекас.