Министр просит расширить коллективный договор

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Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига обратился в Министерство социальной защиты и труда с просьбой расширить положения коллективного договора касательно увеличения заработной платы, безопасных условий труда и повышения квалификации для всех медицинских работников государственного сектора.

Одобрение Министерства социальной защиты позволило бы всем работникам здравоохранения в государственных учреждениях иметь одинаковые права на рост заработной платы и другие экономические и социальные гарантии, несмотря на то, является ли работник членом профсоюза.

«Таким образом, обращение в Министерство социальной защиты — это способ гарантировать, что коллективный договор, который вступит в силу с 1 января 2019 года, распространится на все медицинские учреждения государственного сектора. Так можно было бы обеспечить одинаковые права работников на улучшение наиболее важных экономических и социальных условий», — говорится в обращении.

В настоящее время, после вступления в силу нового Трудового кодекса, установлено, что положения коллективных договоров касаются только членов профсоюзов.

Информация «ЛК», BNS