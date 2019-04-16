Министр: РФ и Беларусь приложат усилия для продажи электроэнергии с БелАЭС странам Балтии

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Несмотря на то, что Литва намерена ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не сомневается, что Россия и Белоруссия приложат особые усилия для того, чтобы обойти эти препятствия и экспортировать электроэнергию в Балтийские страны.

«У нас есть закон, который запрещает покупку с того момента, когда будет запущена БелАЭС, если она будет запущена. И сейчас торговый режим так устроен, что, по нынешнему регуляционному режиму, Балтийские страны могут закупать у Беларуси электроэнергию только через Литву. То есть, ни на эстонской, ни на латвийской границах нет правовых, регуляционных инструментов, чтобы эта торговля была возможной», – сказал Ж. Вайчюнас во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Однако, по его словам, такой порядок может претерпеть изменения.

«Эти вещи могут измениться, несомненно, и я лично не сомневаюсь, что будут огромные, отчаянные попытки искать возможности поставки электроэнергии через Латвию и Эстонию. Естественно, что это будет делаться, но посмотрим, какими будут те или иные решения», – добавил министр.

В Министерстве экономики Латвии говорили BNS, что во все страны Балтии технически можно было бы импортировать электроэнергию из третьих стран — Белоруссии или России, однако торговые соглашения Литвы, Латвии и Эстонии позволяют торговать только через Литву.

«После того, как в Балтийских странах были построены электропередающие перемычки и эти страны присоединились к бирже Nord Pool, операторы их передающих систем в 2013 году договорились направлять потоки торговли электроэнергией с третьими странами через литовско-белорусскую и литовско-российскую границы», — прокомментировало посольство Латвии.

Ж. Вайчюнас пояснил, что Белоруссия после включения станции рискует лишиться больших денежных сумм.

«Пока БелАЭС не действует, Беларусь получает достаточные доходы, то есть около 1 млн евро в день. Таков торговый поток, такова выручка от торговли электроэнергией. Естественно, что после запуска БелАЭС, этот торговый поток автоматически прервется, и эти доходы будут утрачены белорусской стороной», – утверждает министр.

Он не исключил возможность того, что после синхронизации Литвы с системой ЛЭП Европы и отключения от кольца БРЭЛЛ, страна ощутит давление России по вопросу закупки электроэнергии с БелАЭС. Однако говорить о «перерезании» линий электропередачи с Белоруссией уже сейчас, по его словам, было бы безответственно.

«Инфраструктурные проекты, которые соединят нас с Европой, чтобы мы могли отключиться от России и Белоруссии, – как я уже упоминал, эти работы ведутся. А здесь и сейчас отключать линии с Белоруссией – это безответственный подход, поскольку одновременно мы навредим собственной безопасности, и это не допускает и сам закон, называемый «антиостровецким», в котором ясно прописано, что мы можем отключить только столько линий, сколько не вредят нашей безопасности», – сказал глава Минэнерго.

По его словам, Литва прибегает к дополнительным мерам для подготовки к возможным сценариям шантажа, – вместе с оператором системы электропередачи Litgrid прилагаются усилия для того, чтобы у Литвы была максимально безопасная система.

В понедельник поступили сообщения о том, что Беларусь отложила включение первого реактора БелАЭС до осени этого года. До сих пор Минск заявлял, что он будет включен в мае или июне этого года.

В июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Белоруссии. Кабмин позднее одобрил план блокирования импорта электроэнергии, производимой этой АЭС.

BNS