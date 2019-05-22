Министр сельского хозяйства Литвы уволил главу НПА Э. Беронтаса

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После апрельского заявления Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) о том, что глава Национального платежного агентства Эрикас Беронтас не может работать с засекреченной информацией, министр сельского хозяйства во вторник освободил его от должности.

«Сегодня после долгих обсуждений и консультаций с юристами и после полученного вчера разъяснения ДГБ я подписал распоряжение, которым с завтрашнего дня освобождают от должности Э. Беронтаса», — сказал BNS министр Гедрюс Сурплис.

По его словам, увольнение Э. Беронтаса затянулось, потому что нужно было выяснить все, чтобы после решений судов у него было возможности вернуться на работу.

Э. Беронтас сказал BNS, что обжалует решение министра о его увольнении в суде, а аргументы ДГБ назвал ничтожными.

Пресс-атташе ДГБ Аурелия Каткувене ранее сказала BNS, что рекомендация министру сельского хозяйства не разрешать Э. Беронтасу работать с засекреченной информацией была представлена 29 апреля. Позицию ДГБ Э. Беронтас обжаловал в суде.

BNS