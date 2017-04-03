Министр сельского хозяйства Литвы встретится с представителями китайской Sanyuan

Литовский министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в понедельник встретится с представителями китайской государственной группы по производству и переработке молока Sanyuan, чтобы обсудить возможности сотрудничества с литовскими переработчиками молока.

Как отметило министерство, Б. Маркаускас надеется, что после визита представителей Sanyuan литовские компании молочного сектора смогут более тесно сотрудничать с китайской группой. Sanyuan уже встречалась с представителями литовских молокоперерабатывающих компаний Pieno zvaigzdes, Zemaitijos pienas, Urigas и Marijampoles pieno konservai.

В группу Sanyuan входят 12 китайских молочных ферм и 21 предприятие.

BNS

Метки: Sanyuan, Бронюс Маркаускас, Литва