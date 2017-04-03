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Министр сельского хозяйства Литвы встретится с представителями китайской Sanyuan

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 03, 10:30   |   Комментариев: 0

Литовский министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в понедельник встретится с представителями китайской государственной группы по производству и переработке молока Sanyuan, чтобы обсудить возможности сотрудничества с литовскими переработчиками молока.

Как отметило министерство, Б. Маркаускас надеется, что после визита представителей Sanyuan литовские компании молочного сектора смогут более тесно сотрудничать с китайской группой. Sanyuan уже встречалась с представителями литовских молокоперерабатывающих компаний Pieno zvaigzdes, Zemaitijos pienas, Urigas  и Marijampoles pieno konservai.

В группу Sanyuan входят 12 китайских молочных ферм и 21 предприятие.

BNS

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