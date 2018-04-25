Министр сельского хозяйства обсудит в Брюсселе помощь сельскому хозяйству после 2020 года

🔊 Воспроизвести

Литовский министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис в понедельник отбывает в Брюссель, где обсудит финансирование Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза (ЕС) после 2020 года.

«Для нас важны необоснованные различия в уровне прямых выплат между государствами-членами, резкое сокращение финансирования развития села», — сообщил BNS Минсельхоз.

Как сообщается, на заседании Совета по сельскому и рыбному хозяйству ЕС Литва поднимает главный вопрос — насколько можно договориться о будущем этой политики, пока не договорено о финансировании.

Литве в период 2021–2027 годов на прямые сельхозвыплаты намечается выделить 3,344 млрд евро или на 5,8% больше, чем в 2014–2020 годах, однако на развитие села намечается выделить всего 1,214 млрд евро — на 26,2% меньше.

На прошлой неделе литовские фермеры провели в Брюсселе акцию протеста, требуя, чтобы прямые сельхозвыплаты были доведены до 266 евро за гектар — это средний показатель в ЕС.

Президент Даля Грибаускайте говорит, что размер предложенных Литве Еврокомиссией на новый финансовый период выплат неприемлем, потому что он снова будет намного ниже среднего показателя в ЕС.

BNS