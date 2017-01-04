Министр: специализированные магазины будут

Министр здравоохранения считает, что специализированные магазины по продаже алкогольных напитков могут открыться в 2018 году.

«Думаю, год – полтора вполне достаточный срок для того, чтобы и мы могли произвести подсчеты, и бизнес мог бы подготовиться», – сказал Аурелиюс Вярига о специализированных магазинах новостному агентству BNS.

В планах правительства – продажа спиртных напитков только в специализированных магазинах. Их количество будет рассчитываться по числу жителей района или города.

Тем временем в Сейме обсуждают идею о запрете продажи несовершеннолетним игрушек или продуктов питания, если их дизайн напоминает об алкоголе или тару из-под алкоголя.

Таким образом, хотят сделать так, чтобы дети как можно реже видели каким-то образом связанные с алкоголем вещи, которые поощряли бы его потребление.

Не все предприниматели согласны, что детское шампанское может поощрять потребление алкоголя – часть из них призывает уделять больше внимания на ограничение кока-колы.

Предлагающая поправки к Закону о контроле за оборотом алкоголя представитель Союза крестьян и зеленых Аста Кубилене утверждает, что в торговле перед Новым годом больше всего увидела связанных с алкоголем товаров – от детского шампанского до насыпанных в бутылки конфет и игрушек в форме бутылки.

«Не следовало бы вводить такую культуру, которая показывает им, что нужно употреблять алкоголь. Нас беспокоят дети, интересы бизнеса были бы на втором месте – здесь не настолько большие масштабы, чтобы бизнесмены понесли какой-то большой ущерб», – сказала парламентарий новостному агентству BNS.

По ее словам, у нее нет информации и том, сколько продается предназначенных для детей напитков, разлитых в бутылки, похожие на шампанское или другие похожие бутылки. Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига уверен, что измерить масштаб проблемы сложно.

«Много приходилось общаться с родителями, которые не очень понимают, что это определенная модель обучения, когда ребенку продают бутылку, он с первых дней, когда в состоянии встать на ноги и держать бокал, учится праздновать с алкоголем. Это нехорошо», – сказал министр.

Заместитель директора Департамента по контролю за оборотом наркотиков, табака и алкоголя Гражина Белян говорит, что такая инициатива, когда Сейм взялся бы за изъятие из продажи всех таких товаров, звучит впервые. «Напрямую – это впервые. Раньше пытались запретить скрытую рекламу, но эти попытки не удались», – утверждала BNS представитель департамента.

Белян отметила, что уже четыре года департамент получает жалобы по поводу детского шампанского.

«Самые очевидные примеры – детское шампанское, пунш. Красивые упаковки на бутылках привлекают внимание детей», – говорит она.

Представитель торговой сети Maxima утверждает, что в их магазинах можно обнаружить товары, упаковки которых напоминают бутылку шампанского – это наборы шоколадных конфет и пиротехнические средства, а также детское шампанское нескольких сортов.

«Люди издавна любят их, а продажи несколько растут в летний период, скорее всего, покупатели проводят больше времени с семьями и активнее устраивают для детей праздники», – сказал директор Департамента по корпоративным делам компании Maxima LT Росвалдас Горбачевас.

Представитель компании Mediato, которая уже два года в Литву поставляет из Германии детское шампанское, Римвидас Тамошюнас сказал BNS, что спрос на него есть.

«Ведь покупают всего несколько раз в год – в день рождения, в праздники, со свечами, с тортом. Это не товар, который родители несли бы детям в большом количестве», – отметил Тамошюнас.

Глава занимающейся торговлей соками и минеральной водой компании Dreigsas Виргиниюс Майоровас стремление властей запретить детское шампанское поддерживает. Однако он подчеркивает, что изготовители напитков уже меняют свой взгляд.

«Уже отказались от пробок, думаю, это, возможно, связано и с безопасностью, так что бутылки в форме шампанского могут быть заменены со временем. Литовцы уже далеко не первые, кто поднимает этот вопрос», – утверждал он.

По его словам, торговля детским шампанским составляет 5% оборота компании, который достигает 3 млн евро.

По подсчетам BNS, в Литве ежегодно продается около 300 000 бутылок детского шампанского.

В стране уже запрещено продавать игрушки, продукты питания и другие товары, которые напоминают табачные изделия или их упаковки.

Союз крестьян и зеленых в своей предвыборной программе предусматривал государственную монополию на торговлю алкоголем.

Позже эту идею отложили на тот случай, если специализированные магазины не сократят употребление спиртных напитков.

«Литовский курьер» уже писал, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Литва входит в тройку стран с самым высоким потреблением алкоголя в Европе.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N1 (1141) 5 января, алкоголь, Аурелиюс Вярига, продажа, специализированные магазины