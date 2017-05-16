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Министр транспорта: Литва стремится привлечь больше грузов из Китая

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Литва стремится увеличить грузопоток из Китая через Литву и Клайпедский порт, а также интересуется возможностью прямых регулярных полетов между Китаем и Литвой, говорит министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Министр Р. Масюлис во вторник обсудил в Пекине возможности дальнейшего сотрудничества Литвы и Китая с министром транспорта Китая Ли Сяопенем, сообщило Минтранспорта.

“Литва добивается, чтобы через территорию страны шло как можно больше грузов из Китая в Европу, чтобы использовался терминал в Шяштокай, а через несколько лет, когда будут закончены работы по оборудованию европейской железнодорожной колеи – и терминал в Палямонасе. Кроме того, мы готовы укреплять трехстороннее партнерство с Китаем и Беларусью”, – сказал для пресс-релиза Р. Масюлис.

По словам министра, Минтранспорта уже подготовило проект трехстороннего соглашения Китая Литвы и Беларуси о развитии коридора для грузоперевозок, который согласуется с Китаем и Беларусью. Р. Масюлис в Китае также представил планы литовского правительства по расширению Клайпедского порта.

BNS

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