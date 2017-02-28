Министр транспорта Литвы: надзор за дорогами еще в этом году будет доверен одному предприятию

Надзор за государственными дорогами в Литве еще в этом году будет передан госпредприятию Keliu prieziura. Литовский министр транспорта Рокас Масюлис говорит, что реорганизация этих предприятий назревала уже давно, в них было много проявлений коррупции.

“Эта реформа зрела весь период независимости, до этого для нее недоставало политической воли. У нас есть информация о трудоустройстве близких членов семьи на этих предприятиях, у нас есть информация Службы конкурсных закупок о непрозрачных конкурсных закупках, видим неэффективное управление государственным имуществом, когда дороги чистят до границы региона, а дальше – не чистят. Каждый регион живет как отдельное княжество, отдельное королевство. Такие вещи должны меняться, это не современная Литва, мы должны идти вперед и строить свою страну на других принципах”, – сказал Р. Масюлис на пресс-конференции во вторник.

Ежегодно предприятиям по надзору за дорогами выделялось примерно по 90 млн. евро, которые, по словам Р. Масюлиса, они осваивали неэффективно.

Министр сказал, что новое предприятие будет создано вместо госпредприяртия Automagistrale и 10-ти региональных предприятий по надзору за дорогами. Централизация позволит сэкономить до 8,5 млн. евро.

“Цель – сделать в этом году, чтобы в 2018 году это одно предприятие уже действовало. Принципами его управления будут те принципы, которых требует Организация экономического сотрудничества и развития – доминирование независимых членов в правлении, в правлениях не будет людей политического доверия”, – сказал Р. Масюлис.

BNS

Метки: коррупция, Литва, Министр транспорта Литвы, Рокас Масюлис