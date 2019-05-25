Министр транспорта Литвы призывает страны Европы открыть рынок грузоперевозок

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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис призывает европейские страны открыть рынок автомобильных грузоперевозок, снять ограничения и территориальные исключения.

Об этом он будет говорить на проходящей 22–24 мая в Германии встрече министров в рамках Международного транспортного форума. На ней пойдет речь об улучшении глобального сообщения и развитии многосторонней системы квот, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

Многосторонней системой квот пользуются 42 государства Европы, которые руководствуются действующей с 2016 года Хартией качества — она устанавливает единые требования к перевозчикам, работникам и транспортным средствам. Это делается с целью обеспечить честную конкуренцию, поощрять использование дружественных к окружающей среде и безопасных транспортных средств и либерализовать грузовые перевозки.

Министр намерен призвать государства снять оставшиеся ограничения и создать таким образом основание для создания единого открытого рынка. Это, по его словам, предоставит больше свободы данному виду бизнеса, побудит присоединиться и другие страны.

Ежегодная майская встреча в Лейпциге — крупнейшее международное мероприятие в области транспортной политики.

BNS