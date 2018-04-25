Министр в Дубае обсудит возможности экспорта литовских сельхозпродуктов

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Министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис обсудит в Дубае возможности экспорта литовских пищевых продуктов.

На международной выставке пищевых продуктов и напитков министр встретится с главой министерства сельского хозяйства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бин Ахмедом аль Зеюди.

«С ним будут обсуждаться возможности и средства поощрения открытости рынка ОАЭ литовским пищевым продуктам, речь пойдет о дальнейших возможностях сотрудничества», – сообщили BNS в министерстве.

Кроме того, министр примет участие в двухсторонней встрече с Агентством ОАЭ по метрологии и стандартизации – на ней будут обсуждаться вопросы сертификации халяльных продуктов и экспортных разрешений.

На проходящей в Дубае международной выставке Gulfood 2019 министр побывает с 18 по 19 февраля.

BNS