Министр юстиции Литвы из-за грубых нарушений уволила директора Каунасского СИЗО

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте в среду сообщила, что после служебной проверки из-за грубых нарушений уволила с должности директора Каунасского следственного изолятора (СИЗО) Эдвардаса Квяткаускаса.

“Сегодня я подписала приказ, которым руководителю Каунасского СИЗО обосновано самое строгое взыскание. Это увольнение со службы”, – сказала М. Вайнюте журналистам в Минюсте.

Она отметила, что также с должности была бы уволена и бывший директор Департамента по делам тюрем Живиле Микенайте, однако несколько недель назад она уволилась сама.

“Ж. Микенайте и Э. Квяткаускас не выполняли или ненадлежащим образом и некомпетентно выполняли свои обязанности”, – сказала министр юстиции.

По ее словам, установленные нарушения связаны с использованием средств, конкурсными закупками, ненадлежащим руководством: “По оценке комиссии, государство понесло большой имущественный урон, который, мы надеемся, будет оценен во время уголовного процесса”.

Несколько раньше Служба конкурсных закупок объявила, что в Каунасском СИЗО следует провести тщательную проверку хозяйственно-финансовой деятельности и независимый аудит деятельности, потому что установленные нарушения носят системный и постоянный характер.

Проверки в Каунасском СИЗО и в Департамента по делам тюрем были проведены после того, как Служба спецрасследований переслала надзорным структурам данные, указанные в заявлении главы бухгалтерии СИЗО Расы Казенене.

Правоохрана сейчас также проводит досудебное расследование относительно злоупотреблений в Каунасском СИЗО.

BNS

Метки: Литва, Милда Вайнюте, Эдвардас Квяткаускас