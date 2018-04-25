Министр юстиции Литвы осудил ксенофобское преступление против эквадорца

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Литовский министр юстиции Эльвинас Янкявичюс в пятницу осудил выпад против гражданина Эквадора, назвав его ксенофобским преступлением.

«Я осуждаю это ксенофобское преступление, когда над человеком издеваются и он подвергается нападению из-за своей национальности», — сказал министр для пресс-релиза.

«Надеюсь, что это преступление будет оперативно расследовано, а виновные получат справедливое наказание», — добавил Э. Янкявичюс.

Министр подчеркнул, что Литва уважает права человека и никогда не разделяла проживающих в ней людей по национальностям.

В пятницу Вильнюсский городской суд постановил на 20 дней поместить под арест двух подозреваемых в нападении на эквадорца Фабиана Санчаса, предположительно по националистическим мотивам.

Один из арестованных — 26-летний поляк, житель Вильнюса, второй — 18-летний литовец, который ещё учится в школе. Они оба футбольные болельщики.

«Литва для литовцев!», — кричали оба арестованных, когда их вели по коридорам суда.

По словам проживающего в Вильнюсе эквадорца, 19 июля он подвергся нападению на остановке общественного транспорта в столице Литвы. По словам молодого человека, нападавшие, избивая его, кричали «Литва — для литовцев!»

BNS