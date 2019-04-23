Министр юстиции Литвы просит КС объяснить, как менять Конституцию из-за Р. Паксаса

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Литовский министр юстиции просит Конституционный суд (КС) объяснить, как провести в жизнь рекомендации международных организаций предоставить Роландасу Паксасу возможность баллотироваться на выборах.

Эльвинас Янкявичюс в обращении просит разъяснить принятое КС в декабре 2016 года постановление о том, что Литва должна принять во внимание рекомендации Комитета по правам человека ООН, что Р. Паксас не должен быть ограничен в праве баллотироваться на выборах президента Литвы и быть назначенным премьером или министром.

«Мы хотим окончательно выяснить, в каком объеме следует внести изменения в Конституцию Литвы, чтобы государство могло провести в жизнь взятые международные обязательства. Это поможет подготовить необходимые поправки к Конституции и определиться с их содержанием — то есть относительно прав отстраненного импичментом от должности лица избираться членом сейма, президентом, становиться главой или членом правительства, занимать другие должности», — сказал для пресс-релиза Э. Янкявичюс.

Он напоминает, что за последние три года в сейме были зарегистрированы два варианта конституционных поправок, но было много дискуссий по их содержанию.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 6 января 2011 года констатировал, что пожизненный запрет баллотироваться на выборах в сейм для отстраненного от президентской должности путем импичмента Р. Паксаса является непропорциональным. Поскольку Литва никак не может принять конституционные поправки, которые открыли бы Р. Паксасу путь на выборы, осуществляющий мониторинг за выполнением решений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного надзора. Последний комитет, как отмечает Э. Янкявичюс, в последнее время активно наблюдает за тем, какие действия предпринимаются, и просит информировать о том, что удалось сделать «каждый месяц».

Комитет по правам человека ООН 25 марта 2014 года принял заключение о том, что, ограничив Р. Паксасу пожизненно право баллотироваться в президенты и назначаться премьером, Литва нарушила Пакт о гражданских и политических правах ООН.

Р. Паксас не может баллотироваться на выборах президента и сейма с 2004 года, когда он был отстранен от президентской должности в порядке импичмента. КС тогда признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.

КС разъяснил, что лицо, лишившееся должности в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с конституционной присягой. По мнению КС, чтобы изменить это, необходимо менять Конституцию.

BNS