Министр юстиции призывает воздержаться от избыточной критики судов

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Литовский министр юстиции Эльвинас Янкявичюс призывает не принижать авторитет судов и воздержаться от преувеличенной критики в их адрес.

«Подозрения в коррупции предъявлены нескольким судьям, однако в судах работает много ответственных и честных людей. Поэтому я хочу призвать воздержаться от избыточной критики, не принижать авторитет литовских судов, не распространять подозрения по поводу работы судей», – отметил в распространенном в пятницу заявлении Э. Янкявичюс.

Он призвал «соблюдать серьезность, воздержаться и уважать суды, которые от имени государства осуществляют и будут осуществлять правосудие и в этих делах».

Министр сказал, что доверяет сотрудникам правоохранительных органов, проводящим расследование судебной коррупции. Однако это дело, по словам Э. Янкявичюса, в публичном пространстве вызвало и необоснованные сомнения по поводу деятельности судов.

«Мы доверяем работе правоохранительных органов и ждем завершения конкретных дел, когда, я думаю, прояснится еще много неизвестных вещей. Однако в публичном пространстве публиковалось и много необоснованных сомнений в судебной деятельности. Нет никаких оснований не доверять нашим судьям, большинство которых являются честными, принципиальными людьми, придерживающимися моральных ценностей», – подчеркнул министр.

Он напоминает, что при подготовке подозрений в коррупции в крупных размерах в адрес судей, адвокатов и прочих лиц, в операции по задержанию участвовали и судьи.

В связи с продолжением дела о судебной коррупции Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг принес извинения людям за утраченное доверие к правосудию. Он также заявил, что в связи с осуждающими судебную систему комментариями пострадали и честно работающие судьи.

Суд призвал обсудить возможность привлечения представителей общественности в осуществление правосудия, пересмотреть применение Кодекса судейской этики, практику декларации интересов, представить предложения по усилению администрирования судов.

В четверг Судейский совет сообщил, что по его инициативе на следующей неделе состоится встреча с сотрудниками Службы спецрасследований и Главной комиссии по служебной этике, в ходе которой попытаются идентифицировать возможные риски в судебной системе и предотвратить путь для их проявлений в будущем.

По последним данным, в деле подозрения предъявлены 33 лицам, среди них – восьми судьям и шести адвокатам, мэру города Друскининкай, его советнику Айварасу Кадзяускасу.

Правоохранительные органы отмечают, что сумма взяток, которые давались судьям за благоприятные решения, могли составлять от 1 тыс. до 100 тыс. евро.

BNS