Министр здравоохранения Литвы обещает оценку устойчивости населения к кори

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В связи с тем, что медики говорят о вспышке кори в Литве, министр здравоохранения Аурелиюс Вярига обещает, что в ближайшее время будет дана оценка устойчивости населения страны к этой болезни.

По словам министра, прежде всего будут проверяться находящиеся в группе риска медики — на основании полученных результатов будет решаться, какова общая ситуация с устойчивостью к кори в Литве и нужна ли дополнительная вакцина.

«Начнем с медиков, которые тоже отражают определенную часть популяции и для которых актуальнее просто сделать прививку (…). Посмотрим, на это можно будет ориентироваться, каково состояние остального общества в плане иммунитета, и тогда сможем планировать, сколько вакцины нужно покупать», — сказал А. Вярига радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Он признает, что даже у людей, которым прививки были сделаны несколько десятилетий назад, может не быть иммунитета. Украина сообщает, что там корью заразилось уже 30 тыс. человек — по словам А. Вяриги, в этой стране фиксируется вспышка кори именно в группе взрослых людей, есть предположения, что предназначенная для них вакцина могла быть неэффективной, могли быть нарушены условия ее хранения.

В Литве самая плохая ситуация, говорит министр, в Каунасском районе, потому что там меньше всего привитых людей — А. Вярига планирует обсудить это с руководством города Каунаса и Каунасского района.

По данным Центра борьбы с заразными заболеваниями и СПИД, за период с января до 20 марта этого в Литве зарегистрировано более 200 случаев кори, большая часть — в Каунасском уезде. Между тем в прошлом году во всей Литве этой болезнью заболело 30 человек.

BNS