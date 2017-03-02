Министру обороны Германии – высокая награда Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте вручит высокую государственную награду Литвы министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен за укрепление военного сотрудничества стран.

Большой орденский крест “За заслуги перед Литвой” будет вручен в четверг в Вильнюсе, сообщила пресс-служба главы государства.

“Министр награждается высокой государственной наградой Литвы за особые заслуги в развитии межгосударственных отношений Литвы и Германии, укрепление двухстороннего военного сотрудничества, личный вклад и поддержку укрепления безопасности Литвы”, – сообщила администрация президента.

В этом году Германия прислала в Литву несколько сотен военных, которые составят основу дислоцируемого международного батальона передового базирования НАТО. Аналогичные батальоны создаются и в других Балтийских странах и Польше для сдерживания России.

Литва также решила закупить у Германии значительный объём вооружений и военной техники, в том числе БМП Boxer и гаубицы PZH 2000.

BNS

Метки: Германия, Государственная награда, Даля Грибаускайте, Литва, Урсула фон дер Ляйен