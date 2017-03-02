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Министру обороны Германии – высокая награда Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 02, 12:00   |   Комментариев: 0

Президент Литвы Даля Грибаускайте вручит высокую государственную награду Литвы министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен за укрепление военного сотрудничества стран.

Большой орденский крест “За заслуги перед Литвой”   будет вручен в четверг в Вильнюсе, сообщила пресс-служба главы государства.

“Министр награждается высокой государственной наградой Литвы за особые заслуги в развитии межгосударственных отношений Литвы и Германии, укрепление двухстороннего военного сотрудничества, личный вклад и поддержку укрепления безопасности Литвы”, – сообщила администрация президента.

В этом году Германия прислала в Литву несколько сотен военных, которые составят основу дислоцируемого международного батальона передового базирования НАТО. Аналогичные батальоны создаются и в других Балтийских странах и Польше для сдерживания России.

Литва также решила закупить у Германии значительный объём вооружений и военной техники, в том числе БМП Boxer и гаубицы PZH 2000.

BNS

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