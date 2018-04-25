Министры ЕС поддержали проект соглашения о Brexit

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Все 27 остающихся в Европейском союзе государств поддержали проект соглашение с Великобританией по ее выходу из ЕС (Brexit). Об этом заявил в понедельник главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на брифинге после обсуждения этой темы на заседании Совета ЕС.

«Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект», — заявил он. Он также подчеркнул, что пока остается нерешенным вопрос о возможном продлении переходного периода после Brexit, который начнется с 30 марта 2019 и завершится 1 января 2021 года.

«Нам еще предстоят переговоры. Мы приняли решение, что переходный период может быть продлен один раз, но предстоит определить на какой срок. Надеюсь, на этой неделе мы сможем предложить окончательную дату для его завершения», — подчеркнул Барнье.

Он также подтвердил, что на протяжении как основного переходного периода, так и всего срока, на который он может быть продлен, Великобритания должна будет продолжать вносить взносы в бюджет Евросоюза. «Размер финансовых взносов Великобритании [в ходе продления переходного периода] еще предстоит уточнить», — отметил он.

Что касается британских взносов с момента выхода из состава ЕС и до окончания основного переходного периода — 1 января 2021 года, то они уже определены и будут составлять полный взнос Великобритании в бюджет ЕС, согласованный на текущий семилетний бюджетный цикл Евросоюза (2014-2020 годы). В 2017 году Британия заплатила в европейский бюджет около £13 млрд.

14 ноября британский кабинет министров согласовал проект сделки по условиям Brexit, который в тот же день опубликовали Еврокомиссия и пресс-служба британского правительства. Документ не решает главную проблему переговоров — режим контроля границы с Ирландией, а лишь отодвигает его решение до 1 июля 2020 года. Согласно проекту соглашения, на все время переходного периода с момента выхода (29 марта 2019 года), который продлится до 1 января 2021 года, Великобритания будет обязана соблюдать все нормы ЕС, платить взносы в бюджет сообщества и при этом не будет иметь доступа к механизмам принятия решений в Евросоюзе.

Уже на следующий день после обнародования документа сразу четыре члена британского правительства, в том числе главный переговорщик — министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку в знак несогласия с условиями проекта соглашения.

Этот документ теперь должен быть утвержден на саммите ЕС 25 ноября, а затем его должны утвердить Европарламент, парламенты всех 27 государств ЕС и Великобритании. Именно ратификация документа британским парламентом вызывает серьезные сомнения у политиков по обе стороны Ла-Манша.

korrespondent.net

Photo by muffinn on Foter.com / CC BY