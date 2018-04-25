Министры обороны Литвы и Португалии посетят выполняющих миссию Балтийского патрулирования

🔊 Воспроизвести В понедельник министры обороны Литвы и Португалии посетят базу военной-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй, где сейчас миссию Балтийского воздушного патрулирования осуществляют португальские военные.

Четыре истребителя F-16 и предназначенный для патрулирования над морем самолет P-3C португальцы присылают в миссию уже четвертый раз.

С мая на период четырехмесячных учений в Клайпеде также дислоцирована рота португальских сухопутных сил.

В Шяуляй состоится официальная двухсторонняя встреча министров Жозе Алберту Азереду Лопеша и Раймундаса Кароблиса.

Они обсудят вклад Португалии в средства сдерживания НАТО в Балтийском регионе, миссию Балтийского воздушного патрулирования, решения, принятые на недавно состоявшемся саммите НАТО, оборонную политику ЕС, сообщило министерство обороны.

BNS