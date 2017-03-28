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Министры стран Балтии с Р.Тиллерсоном обсудят вопросы безопасности

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 11:00   |   Комментариев: 0

Министры стран Балтии во вторник в Вашингтоне с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном обсудят вопросы безопасности.

Пресс-атташе главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене агентству BNS сказала, что министры обсудят проблемы борьбы с терроризмом и возникающие перед миром угрозы, усиление трансатлантического сотрудничества и с НАТО, а также актуальные вопросы энергетической безопасности.

Она также отметила, что речь пойдёт и об обязательствах Балтийских стран по укреплению своих национальных оборонительных сил.

Вопрос финансирования обороны особенно важен для администрации президента Дональда Трампа.

Л.Линкявичюс был в Америке с визитом и в конце февраля. Тогда он встречался с сотрудниками новой администрации более низшего ранга, а по окончании визита заявил, что Литва добивается постоянного присутствия американских военнослужащих в стране и гарантий воздушной обороны.

BNS

Метки: 

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