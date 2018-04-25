Министры транспорта четырех стран призывают ЕС не поддержать Пакет мобильности

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Министры транспорта Польши, Болгарии, Венгрии и Литвы призывают Еврокомиссию (ЕК) и Европарламент (ЕП) не поддержать нынешний вариант Пакета мобильности (ПМ), который, по их мнению, создает препоны для свободного движения товаров и услуг.

Министры в среду выразили свою обеспокоенность еврокомиссару по вопросам транспорта Виолете Булк, председателю Транспортного комитета Европарламента (ЕП) Кариме Делли и ответственным за ПМ членам комитета.

На этих встречах министры подчеркнули, что избранная модель, предусматривающая различные условия командировок для стран, перевозчики которых работают в международном масштабе и на двусторонней основе, расколет общеевропейский рынок, подвергнет дискриминации часть государств — членов Евросоюза (ЕС) и их перевозчиков. Кроме того, эта модель будет препятствовать бесперебойной работе внутреннего рынка дорожного транспорта, создавать непропорциональное административное бремя для перевозчиков, особенно для малых и средних предприятий автоперевозок, будет стимулировать нечестную конкуренцию перевозчиков из ЕС и третьих стран.

Министры также высказались против предложений, связанных с возвращением транспортных средств в страну их регистрации. Министры напомнили, что такие непропорциональные и протекционистские меры являются незаконными и не соответствуют основным принципам и политике ЕС.

На встречах прозвучали призывы не устанавливать дополнительные ограничения для каботажа и во всяком случае оставить в силе существующие правила с указанием, что в условиях малого каботажного рынка не оправдано такое строгое регулирование, призванное не допустить на этот рынок зарубежные компании.

Министры также стояли на позиции, что всеобщий запрет для водителей проводить время недельного отдыха в кабинах транспортных средств в нынешних условиях невозможен. Из-за отсутствия в Европе подходящей инфраструктуры предлагаемые запреты не улучшат условия работы водителей.

Министры положительно оценивают серьезное отношение ЕП к правам водителей в плане обеспечения им возможности свободного выбирать, где провести время обязательного отдыха.

В четверг около 600 перевозчиков из Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Литвы протестует в Брюсселе против ПМ. Акция протеста организована ассоциацией перевозчиков Болгарии.

BNS