Минкульт ожидает поступления последних заявок на конкурс директора ЛНТОБ

В четверг Министерство культуры заявило, что ожидает поступления последних заявок на конкурс директора Литовского Национального театра оперы и балета.

Повторное проведение конкурса должно состояться до 13 февраля, сообщила BNS представитель министра культуры Рита Грумадайте.

Несмотря на то, что предварительное число участников будет известно только в четверг вечером, претенденты, по её словам, ещё могут подать заявку заказным письмом.

На ранее проводимом конкурсе глава театра не был выбран так как претенденты не соответствовали минимальным требованиям. Кроме того, возникли сомнения в его конфиденциальности – член парламентского Комитета по делам культуры консерватор Витаутас Юозапайтис обмолвился, будто располагает конфиденциальной информацией об участниках конкурса, о том, что Минкульт затянул дату конкурса.

Представитель оппозиции также призвал Службу специальных расследований (ССР) оценить информацию о том, что в конкурсной комиссии есть композитор Миндаугас Урбайтис, который некоторое время назад имел с театром авторский договор, но об этом не проинформировал делегировавшее его министерство. По утверждению Юозапайтиса, министерство также не приняло во внимание предложение ССР обнародовать состав конкурсной комиссии.

С июня театром временно руководит финансист Сигитас Жутаутас, сменивший на этом посту уволенного за нарушения Гинтаутаса Кевишаса, который занимал эту должность на протяжении 15 лет.

BNS

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