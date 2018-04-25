Минобороны и командование ВС: добровольцам должно быть запрещено участвовать в политике

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Министр обороны Литвы и командование вооруженных сил в среду заявили, что военным добровольцамцам должно быть запрещено занимать политические должности.

Начальник Оборонного штаба, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас во время дискуссии в сейме заявил, что лица, избранные в советы самоуправлений должны приостановить службу в добровольческих Силах в составе Вооруженных сил (ВС) Литвы.

«Командующий армией придерживается такой позиции, что по существу добровольцы могут баллотироваться на выборах, но после того как будут избраны, они должны приостановить свою службу в добровольческих Силах в составе ВС», – заявил В. Вайкшнорас на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (КНБО).

Дискуссии по этому вопросу возникли после того, как Главная избирательная комиссия (ГИК) получила разъяснение юристов о том, что законы причисляют добровольческие Силы к военной службе.

По Конституции лица, проходящие действительную военную службу, не могут быть членами сейма и членами муниципальных советов.

В среду КНБО решил обратиться к правительству, чтобы оно предоставило правовые акты, которые бы более четко регламентировали статус добровольцев и их возможности быть политиками.

Четкого ответа нет

Витаутас Бакас, председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне, сказал, что вопрос участия добровольцев в политике имеет «много аспектов» и «у нас сегодня нет четкого ответа».

Он подчеркнул, что без исключения приравняв солдат добровольцев к настоящей военной службе, государственные служащие не смогут присоединиться к добровольческим силам национальной обороны,так как это предусмотрено в Конституции.

«Это будет означать, что в добровольческих силах смогут служить только те, кто посвятил свою жизнь службе в армии или работает в частном секторе», — сказали в BNS.

По его словам, разрешение политическим деятелям и государственным служащим становиться военными добровольцами создало бы противоречия самой концепции добровольческих сил национальной обороны, поскольку добровольцы «имеют боевые задачи и подчиняются командирам».

В.Бакас сомневается, что министр обратится в Конституционный суд: «Юристы нашего комитета предоставили объяснения, что эти ответы уже получены, и государство уже приняло решение».

По словам политика, учитывая все это, комитет еще не смог принять какое-либо решение.

«Я не могу не прислушаться к той части общества, которая считает, что это совместимо. Поэтому нужно внимательно наблюдать, позиции Министерства национальной обороны и Вооруженных сил недостаточно, правительство также должно выступить в качестве коллегиального органа », — сказал председатель комитета.

Социал-демократ Юозас Олекас и «аграрий» Дайнюс Гайжаускас заняли позицию, согласно которой военные добровольцы должны быть лишены возможности участвовать в политике.

Консерватор Лауринас Касчюнас, напротив, утверждал, что разрешение совмещать должности «повысит привлекательность и мотивацию добровольческих сил».

Его коллега по группе, Раса Юкнявичене, сказала, что когда была принята в 1992 году Конституция, военную службу фактически считали призывом в армию.

«Тогда была идея, что необходимо принять такие поправки, чтобы призыв в армию не использовался в качестве инструмента против людей», — сказала политик.

«Действительно ли мы действовали в духе Конституции?» — спросила она.

Ополченцами могут служить граждане Литвы в возрасте от 18 до 60 лет. Если человек становится ополченцем, его отправляют на трехнедельные курс приобретения навыков, затем они несут службу по выходным дням, в год они участвуют в учениях от 20 до 50 дней.

BNS