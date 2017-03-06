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Минобороны Литвы планирует увеличить численность ВС и укомплектовать два новых батальона

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Министерство обороны Литвы в следующем году намечает продолжить увеличение численности профессиональной армии и укомплектовать два батальона в западной части страны.

Согласно принятым министерством планам предельной численности Вооруженных сил (ВС) в следующем году, число профессиональных военных в ВС Литвы должно быть от  9,7 до 10,7 тыс. Из них 12 человек – это генералы и адмиралы, 48 – полковники и морские капитаны, 207 – полковники-лейтенанты и командоры, а также 673 майоров и командоров-лейтенантов.

В настоящее время в ВС Литвы служит около 8,7 тыс. профессиональных военных.

Численность профессиональной армии увеличивается с целью сформировать два новых батальона в западной части страны и продолжить заполнение других подразделений ВС страны.

С целью комплектации батальона намечается в следующем году на 500 человек увеличить и численность призыва. В этом году в ВС будет служить 3,5 тыс. военнообязанных.

Правительство намечает, что в следующем году оборонный бюджет Литвы составит 2,07% внутреннего валового продукта.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 03 06 at 16:39

    Прикинем. Предельная численность ВС Литвы -10,7 тысяч воинов, эта цифра соответствует численности самой крупной воинской единицы Сухопутных войск СССР – мотострелковой дивизии.Её численность составляла порядка 10-13 тыс.человек. В том числе: генерал -1, полковников – 17, подполковников – 63, майоров – 244. Сравните цифры. Мне кажется, что милитаризм отчего дома зашкаливает, или когда денег куры не клюют.






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