Минобороны Литвы планирует увеличить численность ВС и укомплектовать два новых батальона

Министерство обороны Литвы в следующем году намечает продолжить увеличение численности профессиональной армии и укомплектовать два батальона в западной части страны.

Согласно принятым министерством планам предельной численности Вооруженных сил (ВС) в следующем году, число профессиональных военных в ВС Литвы должно быть от 9,7 до 10,7 тыс. Из них 12 человек – это генералы и адмиралы, 48 – полковники и морские капитаны, 207 – полковники-лейтенанты и командоры, а также 673 майоров и командоров-лейтенантов.

В настоящее время в ВС Литвы служит около 8,7 тыс. профессиональных военных.

Численность профессиональной армии увеличивается с целью сформировать два новых батальона в западной части страны и продолжить заполнение других подразделений ВС страны.

С целью комплектации батальона намечается в следующем году на 500 человек увеличить и численность призыва. В этом году в ВС будет служить 3,5 тыс. военнообязанных.

Правительство намечает, что в следующем году оборонный бюджет Литвы составит 2,07% внутреннего валового продукта.

BNS

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