Минобороны Литвы предлагает в случае всеобщей мобилизации призывать и священников

В Литве священников предлагается не освобождать от военной обязанности, а лишь откладывать их военное обучение до мобилизации.

В соответствии с подготовленными Минобороны поправками, в случае мобилизации священников будут призывать на военную службу и зачислять на должность военных капелланов.

Действующий сейчас закон, согласно которому от военной обязанности освобождаются священники признанных государством традиционных религиозных общин Литвы, Конституционный суд признал противоречащим основному закону страны.

Как пояснили BNS в министерстве, в случае мобилизации священники, призванные выполнить военную обязанности, как и другие лица, не прошедшие военную подготовку, до отправления их на службу будут призываться на учения для приобретения базовой военной подготовки.

В среду эти поправки рассмотрит правительство. Литовская конференция епископов в своем обращении к Минобороны поддержала предлагаемые поправки.

После оглашенного в июле решения Конституционного суда министерство обороны отметило, что католические священники могут выбирать альтернативу гражданской службы для призывников – во время такой службы призывники работают в государственных или муниципальных учреждениях, однако против этого выступила Литовская конференция епископов.

С 2015 года в Литве призываются около 3 тыс. военнообязанных в год. Они служат в военных частях по девять месяцев.

BNS

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