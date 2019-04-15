Минобороны может дополнительно вакцинировать военных от кори

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В связи с распространением кори министерство обороны Литвы рассматривает возможность дополнительной вакцинации военных, сообщил глава Минобороны Раймундас Кароблис.

По его словам, прежде всего, рассматривается вакцинация военных, сталкивающихся с наибольшим риском заражения.

«Сейчас рассматриваются возможности и всяческие риски. Скорее всего, придем к тому, что вакцинируем хотя бы военных, сталкивающихся с наибольшим риском здесь, в Литве», – сказал BNS Р. Кароблис.

Министр сказал, что сначала планируется вакцинировать военных и призывников военно-медицинской службы.

«Начнем с них, но рассматривают все варианты», – сказал он.

В литовской армии служат почти 10,2 тыс. профессиональных военных, более 3,6 тыс. призывников и более 5 тыс. ополченцев.

Литовские военные, участвующие в международных операциях за границей, проходят обязательную вакцинацию от всех болезней, преобладающих в регионе.

По данным литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в этом году в стране уже заболели корью 462 человека. За весь прошлый год фиксировалось 30 случаев этого заболевания.

Вспышка кори в Литве отмечается с ноября прошлого года – она возникла, когда в Висагинасе заболели почти тридцать человек, с января регистрируются все больше случаев этой болезни. До ноября прошлого года в Литве корью болели лишь два человека.

Крупнейшие вспышки кори в этом году отмечаются на Мадагаскаре (68 тыс. случаев), и в Украине (более 21 тыс.).

Специалисты призывают литовцев, отправляющихся за границу, прививаться от этой болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до начала введения массовой вакцины от кори в 1880 году, ежегодно регистрировалось 2,6 млн смертей от кори.

BNS