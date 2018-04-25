Минобразования предлагает учить детей нацменьшинств литовскому языку с малых лет

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Министерство образования и науки Литвы предлагает раньше начинать обучение литовскому языку детей национальных меньшинств в дошкольных учреждениях.

Как сообщает газета Lietuvos zinios, Министерство предлагает поправки, которые установили бы, что в программе дошкольного воспитания и обучения в школах нацменьшинств не менее 5 часов в неделю должно уделяться развитию детей на литовском языке. Сейчас установлено, что не менее 4 часов в неделю уделяется развитию на литовскому языке только в подготовительных группах, то есть в группах дошкольного развития — часть программы дошкольного развития на литовском языке может проводиться только по желанию родителей.

В сентябре-декабре 2019 года на эти новшества понадобится 213,1 тыс. евро, а на весь 2020 год — 639,4 тыс. евро.

Против этой идеи не возражают и самоуправления, в которых массово проживают представители нацменьшинств, между тем председатель парламентского Комитета по образованию и науке Эугениюс Йовайга не сомневается, что поправки вызовут дискуссии и легкого их принятия не предвидится.

BNS