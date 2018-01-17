Минск берет парковки в кольцо

Уже несколько лет в Минске существуют зоны платной парковки. Вдоль наиболее загруженных участков центральных магистралей, у локальных точек притяжения трафика вроде вокзала или ЦУМа. 1 рубль за каждый час с понедельника по пятницу, с 8.00 до 20.00. Пока организовано 2.500 таких парковочных мест, но уже к 2020 году их количество должно удесятериться. По планам, парковка на территории внутри второго кольца вообще станет платной. Это мировая и пока наиболее эффективная практика, чтобы и трафик в центр города ограничить, и обеспечить возможность оставить авто в нужном месте. В выигрыше и местные жители: дворы наконец перестанут занимать пришлые автомобилисты.

К концу года число платных парковочных мест на улицах достигнет 7.500. Пока же за деньги работают 39 парковок. И за 2017–й они принесли в городской бюджет почти 1,7 млн рублей. Причем собранные средства расходуются только на развитие транспортной инфраструктуры — за их счет появляются новые места для стоянки, строятся велодорожки или, наоборот, территории защищаются от стихийной парковки. Например, после того, как платная стоянка заработала по бульвару Мулявина, бетонные сферы, ограничивающие заезд, появились на соседней улице, чтобы самые прижимистые водители не блокировали движение по тротуару и тем более пешеходный переход. Финансовая выгода здесь далеко не главное, отметил директор Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник:

— Скорее это инструмент разумного финансового регулирования. Схожий пример: если электроэнергия или водоснабжение станут бесплатными, никто не будет их беречь. Тот же принцип работает и с парковками. Когда мы только начинали тестовый проект, проводили исследования в районе железнодорожного вокзала и увидели, как человек приезжает на машине и оставляет ее на двое суток, сам уезжая на поезде. Все это время парковочное место было недоступно для других. Теперь же такой возможности нет — и доступность стоянки на Привокзальной площади увеличилась с прежних 390 машин в день до 589. Введение платы за стоянку влияет в лучшую сторону на безопасность, доступность, скорость сообщения, защиту дворов.

Антон КОСТЮКЕВИЧ.

Метки: N3 (1195) 18 января, Беларусь