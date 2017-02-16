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Минск из космоса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 16, 0:01   |   Комментариев: 0

Звание фотографии месяца по праву можно присудить снимку, который появился в инстаграм белорусского космонавта Олега Новицкого. «Спешу обрадовать земляков! Наконец–то сегодня удалось сделать фото ночного Минска!» — прокомментировал автор свой кадр, сделанный из иллюминатора Международной космической станции.

Интернет–пользователи тут же сравнили очертания Минска с паутинкой и окунулись в поиск родных улиц. В комментариях под космическим снимком белорусской столицы уже много заказов на снимки других городов и стран — от Гродно до Саудовской Аравии. К слову, одну из просьб Новицкий успел выполнить, добавив в свой аккаунт снимок ночного Краснодара. Страничку в инстаграм космонавт завел всего несколько недель назад, и уже более 12.000 подписчиков охотно наблюдают за бытом на МКС.

Ольга ПАСИЯК.

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