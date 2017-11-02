Минск становится космическим центром

Очередной, VII Белорусский космический конгресс в Минске. Масштабный форум на три дня объединил более 400 ученых со всего мира. Все они обсуждали перспективы освоения космоса, разработки космических аппаратов, а также использование этих достижений в интересах экономики.

Во время пленарного заседания участники конгресса обратили внимание на то, что страна занимает прочную позицию в космической отрасли. В дальнейшем развитию поможет хорошая школа подготовки молодых специалистов, которая существует в Беларуси. Глобальные наработки есть у ученых, считает руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь:

— Сегодня ученым и разработчикам необходимо знать, что делают наши коллеги. Поэтому любой конгресс — это обмен информацией. Беларусь — космическая держава, и, конечно, мы нацелены на то, чтобы реализовывать многие практические задачи в космической отрасли. Безусловно, мы уже много сделали, но перед нами стоят новые вызовы, на которые все вместе будем отвечать.

Кстати, нынешняя встреча предшествует еще более масштабному событию: в следующем году Минск примет Международный космический конгресс, на который приедут астронавты из всех уголков земного шара.

Метки: N44 (1184) 2 ноября