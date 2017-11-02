  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.02 Текущий номер: N43 (1183) 26 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Минск становится космическим центром

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 02, 0:01   |   Комментариев: 0

Очередной, VII Белорусский космический конгресс в Минске. Масштабный форум на три дня объединил более 400 ученых со всего мира. Все они обсуждали перспективы освоения космоса, разработки космических аппаратов, а также использование этих достижений в интересах экономики.

Во время пленарного заседания участники конгресса обратили внимание на то, что страна занимает прочную позицию в космической отрасли. В дальнейшем развитию поможет хорошая школа подготовки молодых специалистов, которая существует в Беларуси. Глобальные наработки есть у ученых, считает руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь:
— Сегодня ученым и разработчикам необходимо знать, что делают наши коллеги. Поэтому любой конгресс — это обмен информацией. Беларусь — космическая держава, и, конечно, мы нацелены на то, чтобы реализовывать многие практические задачи в космической отрасли. Безусловно, мы уже много сделали, но перед нами стоят новые вызовы, на которые все вместе будем отвечать.
Кстати, нынешняя встреча предшествует еще более масштабному событию: в следующем году Минск примет Международный космический конгресс, на который приедут астронавты из всех уголков земного шара.

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿