Минск утверждает, что открыть к сотрудничеству по БелАЭС в Остовце

Республика Беларусь утверждает, что открыта к сотрудничеству с Евросоюзом по строительству атомной станции в Островце. Между тем, Литва обвиняет Минск в том, что Белорусская АЭС (БелАЭС) будет небезопасной.

“Мы сотрудничаем с ЕС, и мы открыты”, – сказал журналистам в пятницу белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, прибывший на саммит Восточного партнерства. Так он ответил на вопрос о строящейся станции.

Он отметил, что Белоруссия выполнила стресс-тесты в возможных неблагоприятных условиях для ее работы, хотя и не была обязана их проводить. Представленные Республикой Беларусь выводы тестов начала рассматривать литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики.

В начале ноября МИЛ Литвы отметил, что преданные гласности стресс-тесты Белорусской АЭС в Островце не являются доказательством того, что строится безопасная станция.

В проекте заключительной декларации саммита намечается призвать уважать международные стандарты атомной безопасности и охраны природы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте обещала на этой встрече также говорить о, по ее словам, “непрозрачно, ненадежно” строящейся АЭС в Островце.

Она отметила, что призыв к Белоруссии соблюдать стандарты безопасности является лишь промежуточной станцией.

“Нам нужно поднимать это требование очень высоко во всех международных организациях, требовать обеспечения безопасности, и это, очевидно, будет длинным и постоянным процессом в отношениях с Белоруссией и Евросоюзом”, – сказала глава государства журналистам.

Накануне саммита Восточного партнерства избранный в Литве европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс сообщил о планирующейся в пятницу у штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе гражданской акции протеста против БелАЭС. Одновременно такая же акция будет проведена и в Вильнюсе.

Представитель Еврокомиссии, говоривший на условиях анонимности, на этой неделе заявил, что представители ЕС продолжат призывы к Белоруссии соблюдать высшие стандарты безопасности станции.

Литовское правительство утверждает, что атомная станция в 40 километрах от Вильнюса строится без соблюдения стандартом безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отметает.

Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать поставки электроэнергии с этой станции на литовский рынок. Литовское правительство два года назад также обратилось к Брюсселю, призывая начать дискуссии на уровне ЕС по бойкоту электроэнергии с небезопасных станций, но не получила поддержку ни Еврокомиссии, ни других стран Евросоюза.

BNS

Метки: БелАЭС, Литва