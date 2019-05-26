Минск встречал соотечественников

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В начале мая в Минске состоялся семинар-практикум для представителей СМИ соотечественников, проживающих за рубежом. Это ежегодное мероприятие проходит под патронажем Минского областного института развития образования при поддержке аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей.

Представители СМИ белорусских диаспор из Литвы, Латвии, Эстонии, России и Украины приняли участие в работе семинара. Как правило, программа для участников всегда очень насыщенная, организуется много интересных и информационно полезных встреч и поездок.

Образовательно-культурное сотрудничество

Минский областной институт развития образования – это старейшее и единственное учреждение, сохранившееся на всем постсоветском пространстве, занимающееся повышением квалификации педагогов. На его базе организуются обучающие курсы, мероприятия областного, республиканского и международного уровней – конференции, семинары, олимпиады, выставки, образовательно-культурные программы, осуществляются совместные исследовательские проекты.

На сегодняшний день институт осуществляет международное сотрудничество с образовательными учреждениями многих зарубежных стран, в том числе и из Литвы. Институт взаимодействует с Вильнюсской гимназией с белорусским языком обучения им. Франциска Скорины; с Международной школой права и предпринимательства; с Вильнюсской ассоциацией русских школ; с тракайскими Центром просвещения и Центром культуры. В рамках сотрудничества предусматриваются научно-методические мероприятия, двусторонний обмен опытом, культурно-образовательные визиты, когда представители литовской и белорусской сторон приезжают друг к другу с ознакомительными целями. Здесь большую поддержку оказывает Посольство Беларуси в Литве, выступая инициатором таких встреч. Так, два года назад в Вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины проходила Международная научно-практическая конференция, посвященная 500-летию выхода первой книги, напечатанной в Великом княжестве Литовском. В работе конференции приняли участие много гостей из Беларуси, в том числе сотрудник института Елена Довгун.

По словам Е. Довгун, а она на сегодня является руководителем Центра учебно-методической работы с кадрами образования, в рамках международного сотрудничества, через образовательные программы институт поддерживает тесные контакты с белорусскими диаспорами за рубежом. Например, институтом издается информационно-методический журнал «Образование Минщины», который дает медийную площадку для коллег-педагогов из разных стран. Среди большого разнообразия статьей в журнале есть и публикации учителей Вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины. Более того, на базе института ежегодно педагоги из Литвы проходят курсы повышения квалификации. В частности, учителя музыки, трудового обучения, начальных классов, русского языка и литературы, изобразительного искусства, школьные библиотекари повышают здесь свои профессиональные навыки. Кроме того, институт оказывает паспортно-визовую поддержку, обеспечивает жильем на все время пребывания, что является немаловажным фактором.

Выставка «СМИ в Беларуси»

Программа семинара предусматривала участие представителей белорусских СМИ за рубежом в работе 23-й Международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси». В павильоне БелЭкспо отдельный стенд «СМИ диаспор» был выделен для печатных белорусских изданий, выходящих в разных странах.

Это значимое ежегодное медийное мероприятие, берущее свое начало с 1997 года, когда прошла первая выставка. Нынешнее проходило в белорусской столице со 2 по 4 мая под девизом «СМИ для родной Беларуси». Главными темами выставки стали 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться совсем скоро – 3 июля; II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня; современные интернет-технологии.

На выставке были представлены различные медийные издания – от газет и журналов, телевидения до электронных СМИ, — отражающие весь диапазон белорусских СМИ. Год от года расширяется круг ее участников. В нынешней, помимо хозяев выставки, приняли участие представители России, Украины, Китая, стран Балтии и другие. Эта профессиональная выставка за годы своей работы стала не только неотъемлемой частью жизни медиасообщества Беларуси, но и приобрела статус формы печатных и электронных СМИ международного уровня.

Открывая выставку, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич отметил, что сегодня, несмотря на стремительное развитие новых технологий, появление новых медиаформатов, тем не менее, «фундаментальные основы журналистики остаются неизменными: безусловная приверженность фактам, объективность, непредвзятость, профессионализм».

Особое внимание министр обратил на негативные тенденции, набирающие обороты в современном медиапространстве, а именно распространение фейковой информации. «Целые государства на разных континентах сегодня не просто выражают озабоченность засильем фейк-ньюзов, ненависти и жестокости в медиапространстве, а на законодательном уровне пытаются бороться с этим глобальным злом. Понимая его природу, мы понимаем и то, что одними запретами правду не защитить, а ненависть не остановить. Именно в этой ситуации как никогда важна роль профессиональных, авторитетных СМИ. Вы можете эффективно противостоять этой общей для разных стран и народов проблеме», – подчеркнул А. Карлюкевич.

В ходе поездки состоялся круглый стол в аппарате Уполномоченного по делам религий и национальностей с участием его председателя Леонида Павловича Гуляко. Такие встречи с представителями белорусских диаспор проходят на регулярной основе. На них обсуждаются важные вопросы, касающиеся белорусских соотечественников, живущих за рубежом.

«Каждый на своем месте должен быть полезен, – считает Л. П. Гуляко. – Надо только уметь делать многое и достойно все это представлять».

Надежда ГРИХАЧЕВА, Вильнюс-Минск