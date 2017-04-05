Минская весна вид сбоку

Накануне 25 марта, Дня воли, в Мингорисполкоме состоялось совещание. На повестке дня вопрос о проведении 25 марта массового мероприятия в Минске. Всего по этому поводу было подано пять заявлений, но четверо активистов впоследствии отозвали свои подписи. Пятый, Александр Маков, один из заявителей, пришел за ответом лично. Понимая, что определенная группа граждан считает провозглашение БНР историческим событием, городские власти предложили провести соответствующий митинг в парке Бангалор. В ответ господин Маков отозвал свою подпись под ранее поданным заявлением.

— Поскольку все организаторы этой акции отозвали свои заявки, любые массовые мероприятия, которые могут произойти 25 марта в Минске, будут признаны незаконными, — пояснил мэр Андрей Шорец.

Такая вот предыстория…

За что боролись? Послесловие очевидца к субботним акциям

Главный итог произошедшего состоит в том, пожалуй, что… ничего чрезвычайного не произошло. Это очень важный результат, если учесть, что в минских, к примеру, событиях участвовала, двигаясь где хаотично, где организованно, пара–тройка тысяч людей.

В Минске состоялись, в сущности, два разнополярных действа. Первое — собственно акция. Если бы организаторы воспользовались предоставленной возможностью собраться на площади Бангалор, был бы повод что–то обсуждать. Ничего подобного не произошло. Игнорировав предоставленный шанс, организаторы шествия бросили, как котят на улицу, своих сторонников. При этом нивелировали сам смысл акции. Кто теперь определенно скажет: для чего люди собрались, что и кому хотели сказать? Или показать? Может быть, смысл акции был только в том, чтобы мировые телеканалы показали ОМОН в боевом оснащении, спецтехнику, перекрытые улицы двухмиллионного города?

Сам шел в потоке людей, двигавшихся около 14 часов к площади Я.Коласа. Утверждаю: часть попутчиков шла просто посмотреть, что происходит. Другим вовсе не было дела до акции, но чтобы попасть в центр по своим делам, у них не было иного маршрута. Это вообще отдельная тема — какие проблемы многим тысячам горожан, водителям, пешеходам создали организаторы. Или это удел мегаполисов — испытывать неудобство из-за амбиций политических граждан? Это — тонкий вопрос.

Столпотворения на площади не случилось. Вышли бойцы в серьезном оснащении, выстроились в шеренги, синхронно постучали палками по щитам, ясно обозначив решимость действовать. Голос по громкой связи продублировал сигнал: «Акция незаконна». Большинство всё поняли: через полчаса площадь была пуста.

Далее к площади Победы двигались лишь небольшие группы досужих пешеходов. Ребята с фото– и видеокамерами вокруг меня засняли еще один компактный заслон поперек проспекта и, судя по репликам, досадовали, что нет более эффектной картинки. Их расстройства я не разделял. Напротив, был благодарен тем, кто сработал — обеспечил абсолютную безопасность города и горожан — безупречно профессионально. Возвращаясь в редакцию около 16 часов, я услышал из группы милиционеров голос по рации: «Движение по всем улицам восстановлено».

О фейках, журналистах и их этике

Похоже, что прошедшее в Минске несанкционированное шествие ряду медиа была поставлена задача превратить в межгалактический скандал со всеми его элементами — жесткие действия ОМОНа, искалеченные старики и женщины, тысячи задержанных и избитых. Не получалось, несмотря на все прямые трансляции.

В продолжение темы профессиональной этики хочется вспомнить, что журналист имеет право на свое мнение, которое он высказывает в авторских колонках или блогах. И с этим соглашаются, как говорится, и правые и левые. Но, видимо, до определенного момента. Молодой обозреватель информационного агентства БЕЛТА Михаил Матиевский опубликовал авторскую колонку и сделал пост в социальных сетях по событиям 25 марта. Вполне вероятно, что некоторым ангажированным «медыя» взгляд автора не пришелся по душе. Так это же нормально в свободном обществе. Но не тут–то было. Один из интернет–порталов выложил всю личную информацию о молодом человеке и разместил опус под этичной рубрикой «Халуi рэжыму».

В общем, события 25 марта в Минске дали прекрасную возможность поразмышлять о праве людей на свободу шествий, о границах разрешенного, о границах полицейских мер, об этике СМИ. По общему мнению аналитиков, «минская весна» прошла познавательно…

Андрей Муковозчик.

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Беларусь