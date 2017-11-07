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Минюст Литвы предлагает разрешить трансгендерам менять документы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 07, 12:00   |   Комментариев: 3

Министерство юстиции Литвы подготовило проект закона, который позволит трансгендерам менять в документах ссылку на пол, имя, фамилию и личный код.

Согласно закону о признании половой идентичности личности, это право для лиц, у которых диагностирована трансгендерность, будет предоставляться независимо от того, проведена ли хирургическая операция по смене пола.

Сейчас люди, гендерная (половая) идентичность которых не совпадает с зарегистрированным при рождении полом, могут изменить документы только по решению суда.

Литва в 2007 году проиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) поскольку в стране нет закона, регламентирующего порядок смены пола. Комитет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений ЕСПЧ не раз призвал Литву исправить этот правовой пробел.

BNS

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Комментарии читателей (3)
  1. (89.138.155.204) As пишет:
    2017 11 07 at 16:04

    Поздно – тимур2 уже не любит меня.

  2. (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 11 07 at 15:27

    As-А Вам что не разрешают ?Ужасти какие(:

  3. (89.138.155.204) As пишет:
    2017 11 07 at 13:05

    лучше бы мне с тимуром разрешили зарегистрировать отношения.






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