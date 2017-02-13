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Минюст не разрешил Первому Балтийскому каналу использовать имя Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 13, 16:00   |   Комментариев: 2

Литовское министерство юстиции не разрешило Первому Балтийскому каналу (ПБК) использовать имя Литвы в программах Lietuvos laikas и “Литовское время”, транслирующихся на литовском и русском языках.

Как сообщило ведомство, министр юстиции Милда Вайнюте приняла это решение с учетом выводов комиссии, предоставляющей разрешение на использование имени Литвы, а также информации, предоставленной Литовской комиссией по теле- и радио вещанию (ЛКТРВ). Согласно этой информации, зарегистрированный в Латвии ПБК   не соблюдал законы Литвы, не сотрудничает с ЛКТРВ, распространял антигосударственную пропаганду и информацию о событиях 13 января 1991 года в Литве, не соответствующую реальности.

“Мы видим усилия распространять дезинформацию о событиях в Литве, принижать, искажать историю независимой Литвы, свидетелями которой были многие из нас. К сожалению, содержание программ этого канала в большинстве вопросов повторяет установки враждебной по отношению к Литве пропаганды, – заявила М. Вайнюте. –   Мы за разнообразие мнение, однако, мы должны решительно бороться с дезинформацией. Тем более, когда она распространяется под прикрытием имени Литвы”.

Разрешение использовать государственную символику Литвы в торговом знаке или дизайне предоставляется, если заявитель доказывает, что представляет государственные интересы Литвы, является представителем страны, стремящимся к популяризации имиджа Литвы, либо осуществляет деятельность, важную для экономики, политики, науки, или культуры страны. По мнению министерства, заявки, поданные ПБК, не соответствовали ни одному из этих критериев.

ПБК принадлежит зарегистрированной в Великобритании компании  Baltic Media Alliance Ltd ., которая также владеет каналами Ren Tv Baltic , РБК и NTV Mir Lithuania . На всех этих каналах ЛКТРВ установила нарушения и применяла в отношении их санкции.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 13 at 21:47

    Слепой сказал-увидим,глухой сказал-услышим.Конечно-слово Литва не должна нигде фигурировать,чтобы о ней забыли,да и так даже американские друзья очень мало знают,что есть такая страна.Просто виртуальная республика.

  2. (78.158.2.140) Мнение пишет:
    2017 02 13 at 19:43

    Маразм крепчал.






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