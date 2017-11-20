Минюст США придерживает информацию о причастности Ирана к взлому телеканала HBO

Министерство юстиции США подозревает Иран или иранских граждан в хакерском взломе американской телесети HBO, которая летом столкнулась с массовыми утечками данных в интернет. Придавать публичной огласке эту информацию ведомство, впрочем, не спешит, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

По данным издания, которые приводит ТАСС, Минюст еще в прошлом месяце рассматривал вопрос о том, нужно ли обнародовать эти сведения. Дело в том, что подобные данные могут повлиять на ситуацию с санкциями против Ирана.

С одной стороны, информация о новых уголовных делах помогла бы ускорить процесс обсуждения новых ограничений в отношении республики, что в администрации президента Дональда Трампа только приветствовали. С другой стороны, этот шаг создаст значительные проблемы для следственной работы в рамках расследования и усложнит процесс поимки подозреваемых, беспокоятся сотрудники ведомства.

Напомним, в начале августа телеканал HBO, выпускающий “Игру престолов”, подвергся хакерской атаке. Тогда злоумышленники заявили о взломе систем безопасности телесети и угрожали раскрыть секреты ряда шоу, опубликовать сценарии и переписку руководства телеканала.

В конечном счете в Сети оказалась информация о предстоящих сериях “Игры престолов”, в интернет были выложены сюжеты нескольких серий, а некоторые эпизоды оказались доступны для пиратского скачивания раньше их даты выхода на ТВ.

Предположительно, иранские хакеры смогли тогда завладеть 1,5 Тб информации. Отметим, что компания Proofpoint, которая специализируется на компьютерной безопасности и предотвращении утечек данных, связала вирус, который прятался в файлах со спойлерами к популярному сериалу, с китайскими хакерами, возможно, действующими в интересах правительства.

NEWSru.com

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