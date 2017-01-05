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Минздрав Литвы намерен регламентировать роды на дому

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Министерство здравоохранения Литвы намерено регламентировать роды на дому. Для решения этого вопроса министр Аурелиюс Вярига намерен сформировать рабочую группу.

Министр в четверг назвал журналистам неправильной практику, при которой за роды на дому возбуждаются уголовные дела.

“Полагаю, что эта практика, которая имела место – решать проблемы правовым преследованием людей, которые помогли родиться этим детям дома – видимо, неправильная. Тем более, что это явление де-факто существует, люди рожают дома”, – сказал министр.

“Мы не станем жертвовать безопасностью ни младенцев, ни мам, но при этом учтем добрую практику других стран”, – сказал А. Вярига.

BNS

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