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Минздрав Литвы собирается позаботиться о гормонотерапии для транссексуалов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 14:00   |   Комментариев: 0

Министерство здравоохранения Литвы обещает принять меры, чтобы транссексуалы могли получить надлежащую гормонотерапию и психологическую помощь.

“Связанные с оказанием психологической помощи и заместительной гормонотерапией услуги медицинских учреждений транссексуалам, если они того пожелают, должны быть предоставлены”, – отмечается в распространённом в четверг пресс-релизе Минздрава.

Данное сообщение появилось после встречи министра Аурелиюса Вяриги с представителями Лиги геев Литвы и Института мониторинга прав человека.

Представитель Лиги геев Томас Витаутас Рашкявичюс BNS сказал, что сообщество ЛГБТ поддерживает такой шаг, а разговор о проведении хирургических операций по смене пола можно будет говорить на позднейших этапах после принятия соответствующих законов.

Сейчас, отметил он, медики зачастую отказывают в назначении заместительных гормональных препаратов, поэтому от Минздрава ожидают принятия решений, которые обеспечат юридическую ясность.

BNS

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