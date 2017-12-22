Мир за 100 млрд: чем закончился конфликт “Роснефти” с “Системой”

АФК “Система” выплатит “Башнефти” 80 млрд рублей (1,38 млрд долларов), а ее дочернее общество “Система-Инвест” – 20 млрд рублей (344 млн долларов) в рамках мирового соглашения, которое утвердил во вторник Арбитражный суд Башкирии.

Итоги одного из крупнейших корпоративных конфликтов России: снижение капитализации и технический дефолт “Системы” и сорванная международная сделка по биржевому размещению акций “Детского мира”.

По решению судьи, “Система-Инвест” должна будет выплатить 20 млрд рублей “Башнефти” не позднее 29 декабря, передает РИА “Новости”. Еще 40 млрд рублей “Система” выплатит не позднее 28 февраля.

Кроме того, стороны подадут совместное заявление в Федеральную службу судебных приставов о частичном снятии ареста с активов “Системы”, в частности, с акций “Детского мира”. Обеспечительный арест будет сниматься поэтапно.

Заявление о мировом соглашении 25 декабря подали “Роснефть”, Башнефть”, АФК “Система”, “Система-Инвест” и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, рассказал Русской службе Би-би-си представитель “Системы”.

Предполагается, что выплата 100 млрд рублей будет проходить постепенно, несколькими траншами, уточнил представитель. Выплата пройдет за счет собственных и заемных средств. Помощь окажут РФПИ и Сбербанк (их представители отказались раскрыть детали своего участия в реализации мирового соглашения).

Как мирились “Роснефть” и “Система”

“Роснефть” объявила о мировом соглашении с “Системой” в пятницу, 22 декабря. Согласно его условиям, “Система” должна выплатить 100 млрд рублей до 30 марта 2018 года, говорилось в сообщении “Роснефти”. Только после этого все взаимные претензии будут сняты.

За день до этого Владимир Путин принимал крупный бизнес в Кремле. Как рассказали Русской службе Би-би-си три участника встречи на условиях анонимности, так как она была закрытой для прессы, в самом конце мероприятия Путин сказал, что “пора закругляться, надо еще дать Игорю Ивановичу (Сечину – Би-би-си) поговорить с Владимиром Петровичем (Евтушенковым – Би-би-си)”. Остались ли Сечин и Евтушенков поговорить наедине, никто из опрошенных бизнесменов ответить не смог. Но через сутки “Роснефть” объявила о мировом соглашении.

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Из-за чего началось противостояние?

Противостояние “Системы” и “Роснефти” – один из крупнейших корпоративных конфликтов в России.

Судебный спор между “Роснефтью” и АФК “Системой” начался в мае 2017 года. Тогда “Роснефть” и “Башнефть” подали иск о взыскании с “Системы” 106 млрд рублей. Однако уже в конце мая сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей на фоне изменения курса рубля.

Претензии “Роснефти” к “Системе” связаны с реорганизацией компании “Башнефть”, которой “Система” владела в 2009-2014 года. Сама реорганизация компании была проведена в начале 2014 года в рамках подготовки к размещению акций “Башнефти” на Лондонской бирже. В “Роснефти” настаивали на том, что эта реорганизация привела к убыткам для компании.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск частично и вынес решение о взыскании 136,3 млрд рублей в пользу “Роснефти”. “Система” оспорила это решение.

В начале декабря “Роснефть” подала к “Системе” еще один иск о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей. Эта сумма соответствует дивидендам, которые “Башнефть” выплатила “Системе” за период владения.

АФК “Система” в свою очередь подала иск к “Роснефти” на 330 млрд рублей. “Система” обвинила “Роснефть” и “Башнефть” в попытках “неосновательного обогащения” за счет компании и “разрушения корпоративной стоимости” корпорации вплоть до доведения ее до банкротства.

Как конфликт сказался на стоимости “Системы”

После иска “Роснефти” и до заключения мирового соглашения стоимость акций “Системы” на Московской бирже упала почти в два раза.

Если на 2 мая акции компании стоили 22,29 рубля, то 3 мая, после сообщения об иске “Роснефти”, стоимость обвалилась до 14,49 рубля. Фактически акции подешевели за один день на 34%.

Акции дешевели практически все лето, когда в Башкирии рассматривалось дело “Роснефти” и АФК “Система”. 23 августа, когда суд вынес решение в пользу “Роснефти”, акции “Системы” стоили уже 11,2 рубля. По сравнению с началом мая акции компании подешевели почти на 50%.

Но после новостей о мировом соглашении стоимость акций начала восстанавливаться. По подсчетам “Сбербанка КИБ”, в понедельник 25 декабря акции “Системы” подорожали на 22% и продолжают отыгрывать многомесячное падение. Во вторник с утра акции “Системы” торгуются вокруг отметки в 14,57 рубля.

В банке отметили и рост акций компаний, входящих в “Систему”. Так, акции МТС выросли на 6%, а “Детского мира” – на 5%.

Заморозка активов и другие потери

Иски “Роснефти” повлияли не только на капитализацию компании, но и сорвали ее рыночные сделки. В начале декабря Арбитражный суд Башкирии повторно наложил арест на активы компании стоимостью 131,6 млрд рублей по иску “Роснефти”. Из-за наложенного ареста АФК “Система” была вынуждена отменить размещение акций “Детского мира” – 52,09% акций компании попали под арест, что фактически привело к отмене крупной международной сделки.

АФК “Система” и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) сообщили об отмене сделки по продаже 6,3% акций “Детского мира”. Издание “Коммерсант” сообщало о сумме сделки в 4,2 млрд рублей.

“Требования и действия НК “Роснефть” и АНК “Башнефть” создали очевидные препятствия для поступления новых иностранных инвестиций в экономику РФ”, – говорилось в сообщении “Системы” об отмене сделки.

Летом 2017 года Арбитражный суд Башкирии уже накладывал арест на активы “Системы” по первому иску. Результатом стал технический дефолт АФК “Система” по ряду обязательств. Тогда под арест попал и крупнейший актив “Системы” – 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС.

Компании при каждом аресте запрещалось получать доход по этому имуществу и распоряжаться им.

Доходы АФК “Системы” во много зависит именно от МТС. Если брать третий квартал, то МТС генерировала 48,7 млрд рублей прибыли, а всего у компании было 55,6 млрд рублей прибыли, рассказал Би-би-си старший аналитик банка “Уралсиб” Константин Белов. “Детский мир”, по его словам, за квартал принес компании 3 млрд рублей.

100 млрд рублей – критично для “Системы”?

Финансовые последствия этого иска – 100 млрд рублей, поясняет Белов. “Для компании это серьезная сумма, но она не критическая. Ее уровень консолидированного чистого долга к концу третьего квартала составлял 456 млрд рублей, соответственно где-то на 22% он вырастет”, – объясняет он.

Чтобы оценить размер долговой нагрузки компании, обычно оценивают ее общий долг к прибыли до вычета налогов и процентов (EBITDA). У АФК “Системы” этот показатель, по словам Белова, высокий, но некритичный: за предыдущие 12 месяцев он составил 2,4, а если к нему прибавить выплаты по иску он вырастет где-то до 2,9.

“Есть компании и с более высокой долговой нагрузкой. Сама по себе эта нагрузка не смертельна”, – объясняет Белов.

bbc.com

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