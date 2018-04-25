Мирный план для Израиля и палестинцев готов

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Администрация Белого дома завершила работу над планом ближневосточного урегулирования – президент США Дональд Трамп проинформирован. Документ под названием «Сделка века» содержит около 200 страниц.

Об этом сообщает в понедельник, 11 февраля, сайт телеканала FOX News со ссылкой на собственные информированные источники.

«План готов, и президенту нравятся параметры данной сделки», – приводит издание слова высокопоставленного чиновника в администрации Белого дома.

С содержанием данного документа детально ознакомлены четыре человека: глава государства, посол США в Израиле Дэвид Фридман, старший советник и зять президента Джаред Кушнер, а также спецпосланник на Ближнем Востоке Джейсон Гринблат, говорится в этой статье.

Ранее представители Вашингтона заявили, что этот план будет обнародован не ранее 9 апреля – дня, когда в Израиле пройдут парламентские выборы. «Мы не сделаем ничего, что способно нанести вред безопасности Израиля», – заявил источник.

На прошлой неделе Госдепартамент сообщил, что в саммите, который пройдет в Варшаве с 12 по 14 февраля, примут участие представители более, чем 12 стран. США будет представлять старший советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер. Он заявил, что предполагаемая встреча с палестинцами «станет не переговорами о мире, но лишь дискуссией о нем».

Приглашение на саммит получили лидеры Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Марокко, ОАЭ, Бахрейна и других мусульманских стран, государств Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Европы, а также Израиля.

Представитель ФАТХ Хусейн а-Шейх заявил, что ФАТХ против присутствия на этой конференции кого бы то ни было, кроме членов ООП, поскольку только она является единственным легитимным представителем палестинского народа.

Между тем, генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саиб Арикат уже сообщил, что ни он, ни чего коллеги не поедут в Варшаву, поэтому «на конференции в Польше никто не будет представлять палестинский народ».

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