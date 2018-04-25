«Мировой Центробанк» прогнозирует глубокий кризис из-за протекционизма

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В мировой экономике нарастают угрозы, вызванные протекционизмом, экономическим национализмом и торговыми войнами. Эти угрозы могут спровоцировать «идеальный шторм», считает Агустин Карстенс, главный управляющий Банка международных расчетов (BIS), который также называют «Центробанк центробанков».

На протяжении десятилетий страны усиливали глобализацию, международное сотрудничество, разрабатывали правила для либерализации торговли, повышали открытость рынков. Однако теперь все более очевидна обратная тенденция — протекционизм, попрание торговых правил, закрытие рынков, международная конфронтация, заявил Карстенс на симпозиуме по экономической политике в Федеральном резервном банке Канзаса 25 августа. Отчет о его выступлении размещен на сайте BIS .

Эксперт считает, что такая политика обречена на провал хотя бы потому, что она стремится повернуть время вспять, вернуть страны к более простому миру локального производства. Кроме того, отказ от глобализации чреват ростом цен и безработицы, а также замедлением экономического развития, нарушениями в работе рынков и сокращением капитальных затрат на фоне страха инвесторов и ужесточения денежно-кредитной политики.

Все эти факторы вместе способны породить небывалый экономический кризис — так называемый «идеальный шторм», предупредил Карстенс.

По его мнению, дефицит долларовой ликвидности может ударить по международной торговле в условиях, когда глобальные долги исчисляются триллионами долларов. Кроме того, «эскалация валютных войн может закрыть доступ зарубежных инвесторов к финансовым рынкам, вызвать намеренные ограничения иностранных вложений, а также подчинить движение капитала политической конъюнктуре», передает РБК .

Карстенс раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она несет урон не только глобальной экономике, но и самим США. «Я нахожу несколько парадоксальным тот факт, что США вставляют себе палки в колеса, когда американская экономика работает на полную мощность», — отметил банкир.

По его словам, повышение пошлин может вызвать рост цен, из-за чего ФРС ускорит повышение ставки. Эти меры могут подстегнуть рост стоимости доллара. В результате американские экспортеры окажутся под двойным ударом, а развивающиеся экономики — под тройным. «Укрепление доллара ужесточает финансовые условия, провоцирует отток капитала и замедляет рост», — подчеркнул Карстенс.

Другие эксперты отмечают, что противостояние Пекина и Вашингтона обусловлено политическими амбициями, но для экономик двух стран обернется серьезными потерями. Больше всего проиграют фермеры, покупатели стали и простые потребители. Торговая война замедлит экономический рост не только в США и Китае, но и по всему миру.

В настоящий момент Вашингтон и Пекин уже ввели дополнительные пошлины на товары друг друга на сумму в 16 млрд долларов. Как утверждает Goldman Sachs, высока вероятность того, что в ближайшие две недели Трамп введет дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму в 200 млрд долларов. И пока фондовый рынок США игнорирует угрозы и продолжает расти, администрация Трампа вряд ли изменит выбранный курс, сообщают «Вести Экономика» .

NEWSru.com