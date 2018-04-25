Миссия Еврокомиссии положительно оценила стресс-тесты на Белорусской АЭС: почему это хорошо?

Проект Белорусской АЭС остаётся в Литве одной из наиболее чувствительных тем уже на протяжение нескольких лет, а в будущем он, вероятно, будет становиться только острее. Впрочем, к теме подключилась Еврокомиссия, которая проанализировала стресс-тесты, проведённые на БелАЭС и сделала общее заключение, что станция в целом соответствует всем международным нормам безопасности.

Литовские чиновники и политики неоднозначно восприняли оглашенные в начале мая результаты проверки, однако вряд ли кто-то может поспорить, что эта работа проводилась для «галочки». По словам представителей миссии ENSREG – а именно они ответственны за безопасность атомной энергетики в ЕС – был проанализирован гигантский объём материалов. В том числе и работая на месте, на самой площадки станции в Гродненской области.

После аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году, ЕС стал играть ведущую роль в мире в области проведения комплексных оценок рисков и уровня обеспечения безопасности («Стресс-тесты») на АЭС, чтобы оценить их устойчивость к инцидентам фукусимского типа. Окончательные результаты стресс-тестов ЕС предоставили технические данные, важные для улучшения безопасности на объектах всех участвующих стран — ЕС и его соседей.

«Это была непростая работа. Над выводами работали 17 специалистов из разных стран мира», — рассказывала в Брюсселе представитель миссии ENSREG Марта Зиакова.

Основным докладчиком выступил глава миссии, британец Марк Фой.

«Основное внимание уделялось экстремальным природным ситуациям, техногенным авариям. Была проделана огромная работа за короткий срок. Обработано более 460 вопросов. Такого не было ни в одних других стресс-тестах ни в одной стране мира», — говорил Марк Фой, подчеркивая, что на всю работу было отведено минимальное время.

«Все методики стресс-тестов – аналогичные, как и в других подобных случаях. Миссия видела много хорошей практики. Это технология. Пассивные защитные системы. Хорошо. Крепко. Безопасно», — говорил эксперт, подчёркивая, что вынесенные рекомендации – это нормальная практика. «Национальный отчет Беларуси соответствует требованиям проведения стресс-тестов. Мы считаем, что были переданы всеобъемлющие данные по всем заданным вопросом. Работа проходила в очень доброжелательной и открытой остановке», — добавил он.

Проверка проводилась группой из 17 экспертов из ЕС и стран, не являющихся членом ЕС, при соблюдении правильного баланса присутствия представителей ядерных и не-ядерных стран. В состав группы также входили 2 представителя со стороны Еврокомиссии и 3 наблюдателя.

«Национальный доклад Республики Беларусь отвечает европейским требованиям к стресс-тестам. Доклад Группы партнёрской проверки в целом позитивен. Он отмечает различные хорошие стороны проекта, но вместе с тем в нём озвучиваются рекомендации по дальнейшим потенциальным улучшениям, желательность которых была выявлена в ходе проверок, проведенных в Республике Беларусь, с целью обеспечения непрерывного повышения безопасности. Группа партнёрской проверки рекомендует, что Госатомнадзор Беларуси, следуя принципу «интеллектуальной собственности», должен определить необходимые меры по повышению безопасности в ответ на рекомендации в отчете Группы партнёрской проверки и рекомендации самого Госатомнадзора Беларуси с последующим включением их в Национальный план действий, который содержит меры и соответствующие планы по улучшению безопасности», — говорится в совместном пресс-релизе ENSREG и Госатомнадзора Беларуси по итогам выводов проверки.

Для Литвы это хорошая новость, которая снимает множество вопросов. Было бы по-настоящему неспокойно, если бы вывод в целом подтвердил опасность. Поскольку проверка проводилась на добровольной основе со стороны соседней страны, то при иных выводах повлиять на строительство навряд ли было бы возможно.

Впрочем, представленные рекомендации – также важная часть выводов специалистов Еврокомиссии. О них – в будущих публикациях.