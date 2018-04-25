«Миссия — Сибирь» в этом году отправится в Казахстан

В связи с тем, что Россия в этом году отказалась выдать въездные визы участникам литовской «Миссии — Сибирь», экспедиция переносится к Казахстан, сообщило в понедельник Литовское радио.

«Казахстан отличается тем, что там были скорее не ссыльные, а политические заключенные. В Казахстане в нескольких местах были лагеря и количество людей, которые там находились, конкретно, литовцев, действительно велико и превышает 50 тысяч», — сказала радио руководитель проекта «Миссия — Сибирь» Раминта Кежялите.

Экспедиция начнется 19 июля. Организаторы говорят, что работы в Казахстане достаточно, а идея инициативы — не ограничиваться одной Сибирью.

«Кладбища там другие, нежели в сибирской тайге, потому что это скорее места массового захоронения, но их тоже необходимо сохранять и заниматься ими», — сказала глава проекта.

Москва отказала в выдаче виз участникам экспедиции, обвиняя Литву в замораживании переговоров о межправительственном соглашении, которое регламентировало бы обустройство и уход за военными и гражданскими захоронениями и монументами.

В этом году в Россию намечалось отправить две экспедиции «Миссия — Сибирь» в Красноярский край. Этот проект организуется с 2006 года.

После оккупации Литвы Советским Союзом за период 1940 – 1953 годов из Литвы было выслано около 130 тысяч человек.

BNS